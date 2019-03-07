自由廣場》補助東補助西，真那麼有錢？

◎ 張國輝

報載，繼「暖冬」後，交通部又祭出「春遊」方案，兩項補助國內旅遊方案，足足花上近卅億。再者，以補助計程車汰舊換新為名，又要花掉八十億。為了選舉，政府不斷的在打開小確幸的門窗。

以去年九合一地方選舉過後各地方政府的財政為例，很多新科縣市長在當家後才知道，他們的縣市庫已經面臨無米可炊，致他／她的選舉支票立刻面臨跳票，或者如彰化縣不敢接辦明年台灣燈會的保守心態，而遭網友議論。

其實，財政困難是歷史的共業，尤其這些年來從中央到地方，執政者太強調小確幸，如從老人福利到生育的津貼紛紛出籠，甚至不斷加碼，以台中市來說，原本設有落日期限的免費公車，因選舉因素不僅煞不住，還加碼蠶食有限的財政資源；又如花博免費，更擴及全市市民。

開源節流永遠是各級政府財政的不二法則，中央尚有獨佔的國營事業挹注，而地方政府長久以來只見舉債、賣地或中央補助款來施政及建設，可以依法「開源」的政策，在民代要求下逐一取消，福利不排富，使用者付費徒具虛名，最明顯的例子是，殯葬的火化及場所的使用費，從回饋嫌惡地區（即殯儀館所在地），竟被議員拿去做全面性的免費，有些縣市光這方面每年就減少上億的收入。

二十年來全國性的財政會議，地方爭的是財政收支劃分法的分配比率及公債法的舉債空間，但如果認真的檢視地方自治法規，幾乎沒有幾項是關係開源或節流的法規，於是在開源不易，而小確幸的支出又不斷加碼情況下，縣市庫怎麼不會乾枯呢？

（作者曾任台中市議員、台中市政府民政局長）

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