自由廣場》工會不是用來鬥爭其他員工的

談台北地院駁回空服員職業工會「禁搭便車」請求

◎ 航空業從業人員

台北地院在三月六日駁回桃園市空服員職業工會「禁搭便車」的告訴，不僅是華航二○一六年空服員大罷工後續「禁搭便車」遭否決，也呼應了剛落幕的機師工會罷工勞資未堅持禁搭便車的共識。正如部分媒體披露了華航不久前發布的「華航共好」員工信提到：「一群人的幸福不應該遮蔽另一群人的天空」，其堅持的價值應值得各界關注與肯定。

密切聯繫並被外界認為背後是同一群勞運工作者支持的桃園市空服員職業工會與桃園市機師職業工會，因為職業的不可替代性與航安規定，以同樣的過勞議題，三年內成功掀起兩次罷工，被工運界視為難以企及的巨大成功，因此在維持戰果上，堅持排除非工會成員。空服員職業工會在二○一六年罷工當年九月，甚至悍然開除未配合罷工的廿二名總統專機組員，形成「工會秋後算帳員工」的霸道罕例。幸好華航拒絕配合禁搭便車條款，這廿二名空服員才能保住同工同酬，等比例獲得外站津貼提高等福利，不至於因為勇敢為國效勞而受害。

工會堅持「禁搭便車」規定事關工會「團結權」，白話文就是只有參加罷工的「我們」才有，若不是「我們」的非會員也有，工會將被分化。但台北地院判決主文已經揭示，跨公司成立的職業工會，也能發動罷工，職業工會罷工並沒有被公司分化的疑慮，更何況要干涉公司平等對待其他員工，已經涉及公司管理權並遭社會大眾疑慮，違反台灣人善良敦厚的個性。法院以不是團協為理由駁回工會主張，已經給足工會面子，實即是若答應這個主張，就是容許工會分化公司，製造公司內的不平等。

再看日前落幕的機師工會罷工中，媒體披露工會成員在網路上言語霸凌支援公司出勤的機師，更有空服員疑似霸凌出勤機師的案例，顯示勞資爭議在航空界已經強弱易主，因此華航寧願背負強硬的批評，也要堅拒禁搭便車條款，否則公司將因為工會的霸道而難以管理。

工會在兩度罷工成功後霸不霸道、傲不傲慢，不用筆者說明，透過電視直播就可以清楚看到。工會理應是工人團結對抗資方的組織，不是用來鬥爭其他員工的組織；工會可以維護會員權益，但不能壓迫他人、懲罰其他員工；若有道不同者，可以相互說服，不能動輒使出不合人情違反民主的手段。這應是工會「禁搭便車」主張被駁回的最根本原因吧！

（作者任職中華航空公司）

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