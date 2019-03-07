自由廣場》馬來西亞學生看「韓總下西洋」

◎ 彭成毅

上月底，高雄市長韓國瑜一行到馬來西亞推銷農漁產品。原期待與吉隆坡市長、國會議員和農業部長會面，不料所有安排都破局，誰都見不成。

有人用「放鳥」來指責馬國官員沒有赴約，對台灣在東協的第二大貿易夥伴實在有欠尊重。如果是中國官員，會如此出言汙衊嗎？至於「放鳥」的原因，據馬國農業部副部長沈志勤說法，是該部未收到正式的公函，要如何安排？況且農業部屬中央機關，高雄市府只是地方機關。

韓總與三位國會議員的早餐會，也未如願。議員黃書琪澄清，她沒收到相關邀請，還說韓總的行程由在地友人安排。所謂的「在地友人」，可能是馬國前朝執政聯盟中的馬華公會。既然是政府間的訪問，應請中央代為接洽當地政府（希望聯盟），為何還自行委託當地的反對黨（馬華公會）當聯絡人？韓總更與馬華一帶一路中心執行主席兼馬國糧食進出口總商會會長蔡寶強簽署備忘錄，佐證了韓總「在地友人」為馬華公會的說法。

至於韓總與吉隆坡市長的晚宴不成，亦是事先沒跟當地政府約好，且過於高調。媒體報導晚宴當天有烤乳豬，便可斷定身為穆斯林的市長不會出席。

相較之下，低調做實事的高雄市前市長陳菊，在二○一三年曾與吉隆坡市長Ahmad Phesal Talib會面，並邀請他出席高雄主辦的亞太城市高峰會。究竟誰在為高雄老百姓做事？

有人還以「打壓」來形容韓總被「放鳥」的遭遇。既然韓總已承認所謂的「九二共識」，中國人不打中國人，何來「打壓」之有？韓總此行想要會見馬國中央層級的官員，他事先有否與中央商量訪問行程？與馬國地方政府官員會見才是地方政府的權限，他難道不曉得自行與中央官員會面已超越其地方權限了？

六百年前鄭和曾奉明成祖七下西洋，途經馬來半島。當時的「天朝」，對南洋可是想來就來，完全沒有主權觀念。韓總的思維仍有天朝遺風，以為馬國官員想見就見、召之即來，與民進黨政府「以人為本」、平等交流的新南向思維南轅北轍。可明朝皇帝為了與馬六甲永續交情，還許配了公主漢麗寶給蘇丹。為了永續台馬關係，韓總願不願意將閨女下嫁給馬國公子呢？

（作者為馬來西亞籍，台大政治系學生）

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