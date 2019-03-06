自由廣場》謝龍介的鳳梨唬爛術

◎ 林春發

菜賤傷農古今皆然，而對岸的專制政體經常以武警或解放軍鎮壓農民請願活動，封鎖媒體報導。甚至放著自己國家廣大農民的生計於不顧，卻在美國媒體買廣告分化美國政府及農民，煽動農民對抗政府，在台灣更是明目張膽扶植紅色媒體，隨時利用台灣在農物價格欠佳之時進行離間和分化。美國人民的愛國觀念，讓中國計謀難以得逞；反觀台灣，某些特定集團趁勢隔岸唱和攻訐政府，並誇大中國對台灣農產品的胃納，一吹噓就是幾億幾兆，完全施展中國式的宣傳伎倆─謊話多說幾回人們就相信！令人擔心的是，台灣人民在中共偽善面具前忘掉對岸一向的企圖─窮台、亂台、亡台。試想，一心一意想要你國家窮亂亡的中共政權，多年來在各方面無所不用其極的阻斷台灣的國際生路，它怎麼可能真心讓你的貨物賣得出去，誠心想幫你發大財呢？

在網路上看到去年中國廣東省果農傾倒大量鳳梨的短片，這個短短十一秒的影片，是中國網友翻過層層網路監控圍牆上傳youtube告訴世界中國農人的苦楚。香甜多汁的鳳梨一公斤（一．六六斤）賣不到美金二毛錢（大約一斤三塊七毛台幣）。台灣媒體也報導過「產地價五元跌到五毛！廣東鳳梨量產價崩」。

這種價賤傷農的情形時有所聞，且規模之大超出一般人的想像。然而，台南市立委補選候選人謝龍介說，一顆鳳梨台灣賣四十五元新台幣，在中國賣到人民幣四十五元（大約七美金），近台灣的五倍價格。然而，中國自己華南地區的大量鳳梨都傾倒地上任其腐爛，他們還願意花這麼多錢吃台灣鳳梨嗎？合理的判斷，就是小量購買、略施小惠的統戰宣傳，再配合台灣內部有心政媒，利用這「惠台樣板戲」分化台灣選民，以獲取政治利益。台灣人應明辨是非認清事實，別一而再再而三被蠱惑！

（作者為退休教師，台中市民）

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