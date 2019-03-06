自由廣場》連疫苗也要野蠻的中國

◎ 李坤隆

世界衛生組織（ＷＨＯ）二月二十一日在北京舉行流感疫苗選株會議，但台灣卻在當天凌晨才收到邀請函，根本來不及參加，這也是台灣自二○一四年開始受邀參與以來，首度缺席。

首先，中國的動作顯然是有針對性的，畢竟這麼重要的國際性會議，籌備的時間都相當長，邀請卡根本不可能在這麼急促的時間寄出，這若不是刻意的矮化，就是明顯的政治操作。

其次，在其他國家舉辦ＷＨＯ會議，台灣受到的待遇與其他國家相當，唯獨在北京辦的，台灣就受到差別待遇，這跟中國「甜言蜜語」所提的兩岸關係如何如何，豈不背道而馳？

還有，ＷＨＯ是國際性的衛生會議，政治色彩顯然比較小，中國卻因為政治因素刻意打壓台灣人民的健康權益，連帶也影響到國際上整體防疫的準備與部署，何況台灣若爆發流感，中國一樣不利。中國這種不顧人類基本權益的作法，不該受到譴責嗎？

或許，台灣內部對於中國有不同的看法與態度，但是我們從一些細節上卻可以看出，中國是一個「政治至上」的地方，為了達成政治目的是可以不擇手段的，即使是攸關全人類衛生與健康的會議，都可以有如此粗暴的行為，那麼，如果真的為了政治上的目的，那就更不擇手段了。

在面對一個如此顢頇的野蠻政權時，即使表面上和善，卻永遠不該忽略其背後的包藏禍心！

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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