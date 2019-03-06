自由廣場》（林保華專欄）「愛錢、怕死」的探究

九合一選舉，台派大敗原因之一，有輕信韓國瑜的發財許諾者，有些人已經後悔。為何會輕信他呢？有歸結為台灣人的「愛錢、怕死」。這句話出自日治時代擔任台灣總督府民政長官後藤新平之口。所以韓國瑜在用錢擄獲選民之後，現在國共推銷「和平協議」，針對台灣人怕死心理來一舉拿下台灣。

愛錢、怕死其實是基本人性。因此這樣簡單批評台灣人是不對的。應該說，愛錢正常，但要取之有道；怕死也沒錯，然而在捍衛台灣主權與普世價值的時候，該犧牲就得犧牲。

台灣選舉時的賄選一直存在，這次九合一選舉，乃至這次立委補選，有說紅金源源不絕，直接交給某些里長與農會幹部，有人明知不對，卻說是「不收白不收」。然而收下後你要付出什麼代價？台灣上下接受中共免費招待的不少，這種貪小便宜的心態也要付出代價，因為已經列入中共的檔案，必須回報。為了這些小便宜，台灣將來付出的代價，是整個台灣的資源被中共攫取，跑不掉的所有台灣人將淪為中共的奴隸。

台灣人面臨中共的武力威脅，有人說願意當兵的人不多，一旦中共鐵蹄進入台灣，還有什麼「天然獨」？《一九九五閏八月：中共武力犯台世紀大預言》出版，糊塗的台灣人信以為真，掏錢來買，人心惶惶。現在證明那是一派胡言，作者用危言聳聽欺騙手段賺錢後移民美國。現在是國共出來集體行騙，台灣人如果還受騙，亡國滅種的日子就不遠了。難道我們不該為後代著想？

台灣的確存在愛錢、怕死而出賣台灣的人，為了個人利益犧牲全體利益，哪怕他們把這些醜行美化為「愛中華民國」或「愛台灣」，我們也要堅決抵制。同時我們也不能誤認這是台灣的民族性。台灣四百年歷史形成的主體文化，根底並不深，原住民、歐洲乃至日本文化，其影響都不如漢人祖先從中國帶來的漢文化，也就是中國的小農文化。

「有錢能使鬼推磨」使人相信金錢萬能，中共至今也相信這點而開展金錢統戰與撒幣外交。至於散佈怕死思想更多了，例如「螻蟻尚且偷生」、「寧做太平犬，不做亂世人」等，自比畜生而不以為恥。

如果說後藤新平發現的還是「苗子」，經過二戰結束後國民黨長期的黨國教育，用中國小農文化給台灣人洗腦，許多台灣人至今尚不自知而自以為是。本來善良淳樸的農業社會被「人不為己，天誅地滅」等自私意識與人治萬能、偶像崇拜所污染，因而只認價格不認價值，只圖痛快不計後果。要清除中華糟粕文化的污染，只憑台灣自身文化難以匹敵，必須借助中華文化所沒有的自由、民主、人權、法治等普世價值創造新的意境與前景。這不是喊幾句口號就可以做到的。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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