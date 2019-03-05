鏗鏘集》屏東亮點，台灣亮光

二○一九台灣燈會在屏東這個國境之南，島嶼恆春的縣份照引亮點。十七天，近一千四百萬人次的人潮，讓八十多萬人口的農業縣成為台灣全國的焦點。相對於台中花博被糟蹋，人潮不再，凸顯地方首長治理之高下。

從原住民到新住民，從台灣到世界，從人文到科技，從工藝到觀光經濟效益，這一次燈會讓人對屏東刮目相看。經歷了台灣西部縣市之後，台灣燈會亮點在南方，璀璨之光照耀屏東。

潘孟安縣長帶領的縣府團隊顯示了用心治理的宏效。相對於六個院轄市的得天獨厚，在台灣南端的屏東沒有「踦台灣尾…」的自怨自艾，一鼓作氣，展現了另一種光彩風景。

台大經濟系鄭秀玲教授以一、愈在地愈國際，二、結合新科技，三、地方首長的用心做事，四、中央部會的資源分配，稱譽為成功的典範，值得二○一八年九合一地方選舉後，台灣政局發展的省思。

北柯南韓的嘴砲政治，一北一南互映，正是與用心治理極端反差的形貌，空口白話瀰漫現今的政治氛圍。不看一磚一石，只見狂言亂語，口水比汗水更討好，漫天說地鬼畫符比踏實耕耘更討好。政客們以極端政治自以為是、自得其樂、自鳴得意。這就是當下台灣政治現象的突變病貌。糟蹋自己、糟蹋台灣。

台灣從戒嚴到解嚴，從專制獨裁到民主化，國家並未正常化。選舉，並非發展出正常國家建構、真正追尋願景的進程。許多政治人物，迷惑追求的是權力、利益。個人比派系重要，派系比政黨重要，政黨又比國家重要。作為國家主人的人民，也常常不像國家主人，對權利與責任不珍惜。民主化之路走得坎坎坷坷，一個原本充滿願景的國度，在建構與解構之間擺盪。

二○一八年九合一的地方選舉，對台灣走向自由之路是一大挫折。權力的黑暗面浮顯上政治舞台的時際，機會主義者盡出，正在腐蝕台灣主體性建構的成果。二○二○年的總統大選、國會改選，考驗台灣的發展。

看二○一九年在屏東台灣燈會，對燈光和亮點要有體會，對用心治理和嘴砲政治要有所分別。台灣要珍惜自我重建的歷史，是多少人奮鬥犧牲，才有的民主亮光。這一條自由之路的開展，要繼續努力下去，要做自己主人，而不是玩偶。要鼓勵走正道，而非歪路，台灣才有好遠景。（作者李敏勇，詩人）

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