自由廣場》炸觀音像、拆十字架與文革

◎ 李道勇

號稱全球最高57.9公尺的滴水觀音像，位於中國河北省石家莊平山縣，耗費五年，砸下1700萬人民幣，在皇安寺後殿的山壁上摩崖刻出（山壁下的皇安寺被定為「國家4A級景區」、「河北省重點文物保護單位」），曾吸引大批信徒與觀光人潮。不料最近中國官方出動省、市、縣官員前往該地，宣告皇安寺戒嚴，並在年節前爆破摩崖石刻，轟然巨響，觀音像的上半身化為塵土，隨後以怪手把觀音像的基底剷除。

炸毀滴水觀音像之前，中國政府才在江蘇省阜城鎮城東基督教教會，出動重型吊車，強行拆除該教堂屋頂的十字架。據了解，城東教會是2007年獲當地民政局批准註冊，擁有逾三千名信眾的官辦教會，教會牧師亦由官方任命，教堂內部則設有大量監視鏡頭，供當局嚴密管控，不料最終仍面臨強拆命運。

中國網民將這兩件事評為：中國共產黨對各民族、宗教都是一視同仁的。這恐怕是在暗諷中國政府迫害殘殺西藏人、維吾爾人、也屠殺天安門漢人—只要是中共的眼中釘，管你是異議人士、小老百姓，都可能被幹掉；所以在共產黨統治下的各民族、各階層確實都是「平等」的。

有媒體指出中國政府炸毀「滴水觀音像」手段宛若IS。去年六月，伊斯蘭國（IS）在摩蘇爾炸毀至少有八百年歷史的努里大清真寺（Great Mosque of al-Nuri）。該清真寺是伊斯蘭國意識形態的核心，IS之所以如此瘋狂作為，就是自認失敗。莫非中國政府也承認，無神論的共產黨已經面臨黃昏？

依筆者看法，中國政府的瘋狂作為並非仿效伊斯蘭國或塔利班，因為早在1966年「無產階級文化大革命」，「破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」中，僅北京市古蹟6843處，就被毀壞4922處，全中國大範圍的破壞更數不勝數。難道中國共產黨又將掀起新一輪「無產階級文化大革命」，鞏固習領導？或許值得觀察。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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