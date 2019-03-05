自由廣場》試擬「國共和平協議」初稿

◎ 陳良慧

前文：中國共產黨（甲方）與中國國民黨（乙方）雙方代表基於「兩黨一家親」、「你儂俺儂」及「床頭吵，床尾和」之崇高理念，於某時某地，簽約如下，各忠實履行之。違者願受所有寺廟供奉之所有天公神佛最嚴厲的天罰。惟因甲方信仰「無神」，天罰含有宗教成分不適用於甲方，僅施諸乙方。

第一條：甲乙誓不再交戰。

第二條：乙方立刻停止製造或購買陸海空所有軍器，包含軍艦、飛機、戰車、大小砲、機關槍、步槍及大刀等。

第三條：為乙方節省場地，甲方也將上述軍器全部集中管理，惟鑑於國際上敵視甲方者增加，甲方依國防上需要得運用上述武器。

第四條：乙方軍隊得保留二萬人，專為國內治安之用，其餘人員全部送入新疆穆斯林集中營，一起改造思想。

第五條：甲方瞄準乙方之二千枚飛彈，已安置人臉辨識系統，且經長期研究，發現台獨份子臉部都有特殊皺紋，所有情資都已輸入程式中，每一飛彈都有人臉辨識晶片，飛彈一發射即鎖定臉部有特殊皺紋的台獨份子，就地正法，不傷害一般百姓。

第六條：台灣教育自幼兒園至研究所，受台獨毒素，偏差大。將由甲方派遣前紅衛兵退休人士，長駐台灣本島，協助推廣「愛中國」思想，上述人員薪俸由乙方負責。

第七條：甲乙雙方極力推動人民集體互訪，一到對岸則定居永住不再返國，以促進人民融合。本「人民攪拌」政策，直到乙方總人口數三分之二為甲方人民為止。

第八條：對上述規定有疑義時，由甲方解釋之。乙方若不服，得向甲方宣戰（如還有武力），本協議自動失效。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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