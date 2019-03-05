自由廣場》柯文哲「假掰」

◎ 符興仁

台北市長柯文哲因在以色列機場席地而坐，行李任意置放，被批評丟臉丟到國際上。柯市長昨天出面反嗆：台灣社會很「假掰」。筆者忍不住要鄭重告訴柯市長：假掰的人是您，您該做的是反躬自省，而不是出面罵人，更不應該一竿子把全台灣人都跟假掰畫上等號。

首先，柯市長在國際機場席地而坐、滑手機、充電，且任意棄置行李於走道的照片，是他自己貼在臉書上的！為何要這樣做？難道不就是意圖展現親民、接地氣，以博取好感？但是「討拍」失敗，被批評無知又無禮，卻因此「見笑轉生氣」，請問：假掰的，不正是柯文哲自己嗎？

其次，過程中，柯市長曾解釋：在國內機場，自己都是「站著」充電、滑手機，在以色列，因為沒有人認識，所以改成「坐著」，在國內和國外有不同的禮儀自我要求，怪怪的，柯市長在暗示以色列水準就是如此嗎？

至於立委質詢外交部，難道不能為出訪的首都市長交涉一處貴賓室嗎？外交部的回覆是，可以的，而且確實也做了，但是柯市長方面委婉拒絕。請問：明明有貴賓室可用，卻刻意要表現出像是個流落街頭的中國大叔，誰在假掰？

台北市議員爆料，柯市長不只棄用貴賓室，還要求空服員不要靠近，要離他遠一點，請問：這樣的要求是何用意？要營造什麼樣子的形象？假不假掰？

古人說：見賢思齊，見不賢而內自省，貴為首都市長更須謹記，更不該被批評就口不擇言回罵台灣社會假掰，把全部台灣人拖下水！太不應該了！

（作者為退休公教人員，彰化人）

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