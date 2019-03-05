◎ 王國論

司法院長許宗力為他的司法表現認同低民調沮喪，問題是坐上這個位置後，他做了什麼？

司法的亟需改革，僅從小英總統的改革承諾談話，獲得的掌聲，已知答案。忝為法界工作的小園丁，當時我們即認為，這是很奇怪的現象，百姓對司法是怨聲載道，而法界中不乏聰明才智之輩，但整個法界內部，竟然似乎始終沒有內省的功夫，大夥兒呆坐在那，等著人家磨刀霍霍。

日前，尤英夫大律師認為，比起以前，貪污司法官大大減少了，他似肯定這就是司法的進步。其實，收賄貪污減少的原因有很多，單單百姓司法常識進化了，讓司法官不敢收，就是一大原因，所以這無法與司法進步劃上等號。而所謂百姓對司法的觀感與要求，如僅是如此，則皇后的貞操不容懷疑，則有關在英國社會，如有人懷疑法官收錢，那真是不可思議的事情，試問這中間落差有多大？

司改，絕不僅在法官的不收賄賂，而當今法界之不知自我檢討，其因亦恐怕在此。一個國家的司法大家長，對於司法環境有無需要大力改革，如何改革，竟然如此的麻木不仁，已非僅末梢神經的麻痺，而是司法腦中樞神經的病變。

承諾司法改革，掌聲回響的大音量，跟目前小英總統持續低民調，這其中一定有絕大的關係，這亦可以回頭檢視賴清德甘冒背法，怒槓台南市議會，卻仍獲得高評價的原因。

沮喪是懦夫的態度，有病就送醫，沒能力就下台，任何人都一樣，短短人生，沒多少時間丟臉！

改革不可欠缺「清瘡」的力量，司法之劍何妨劍指自己。

（作者為律師，高雄市民）

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