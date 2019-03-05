自由廣場》花媽．韓混．檢察官

◎ 黃帝穎

國民黨高雄市長韓國瑜上月十九日請假未赴市政會議，卻記載為「公出」引發爭議，高雄市副市長李四川表示，市長應該是「病假」，會議紀錄寫「公出」是不對的，會再修正。但最新上傳的市政會議紀錄〈高雄市政府第410次市政會議紀錄〉，仍執意記載韓國瑜「公出」。對照高雄地檢署偵辦陳菊市長行程偽造文書案的嚴格標準，社會恐質疑雄檢執法的公正性。

韓國瑜上月十七日晚間在酒吧開直播，十八日夜宿彌陀漁村，十九日突取消包括市政會議在內等行程，當時新聞局長王淺秋回應，可能是前幾天行程密集、韓太操勞，加上感冒，決定暫時休息，當天市政會議由副市長李四川代為主持，但會議紀錄卻遭發現，因病缺席會議的韓國瑜竟登載為「公出」，公務員明顯登載不實。

對比雄檢當年偵辦民進黨高雄市長陳菊行程偽造文書案，當時發生八八水災，市府上下忙著救災，因此陳菊辦公室主任曾文生、前觀光局主秘賴瑞隆二人對於市長陳菊的行程細節，認為在慌亂聯繫中曾出現誤解，但雄檢仍認為二人偽造陳菊「凡那比颱風」當天行程表，將二人依偽造公文書罪起訴。

雄檢對陳菊的行程登載錯誤，依據偽造文書罪法辦市府官員；但對韓國瑜市政會議紀錄登載「公出」的明顯不實，難道選擇性執法？雄檢遇到韓流也轉彎？

（作者為律師，永社理事長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/