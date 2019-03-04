自由廣場》請張教授教大家買房

◎ 陳和文

常發表反對炒房意見，被封為房市「空頭總司令」的政大地政系教授、前台北市副市長張金鶚，在文山區已擁有三間房子，近期又砸下四千萬在同區購入新房，張強調係為因應退休生活，雖然價格超乎預期，但會以舊屋換新屋方式應付房貸。網友評價兩極，有人批評說一套做一套，有人認為是實事求是。

暫且不論張教授曾發表應開徵空店稅教訓貪婪房東、拉大自住與非自住稅率、讓台北市房價所得比從十五倍降為十倍、二○一五年預言房價會連跌五至七年，儼然「居住正義者」化身，受到窮忙及無殼蝸牛族的讚譽。張教授的置產能力和功力確實有一套，又能搬出「不是為了買房而買房」的冠冕堂皇理由，都令人刮目相看。

一般民眾誰不是為了買房而買房，希望擁有屬於自己的殼，除了生活需求、居住品質及負擔能力，有幾個會考慮投資報酬率？連一間老屋都沒有，如何以舊換新？張教授的解釋，真是此地無銀三百兩。如果張教授薪水所得、資金來源、購屋及繳稅等完全合法，建議於倡導居住正義的同時，以其專業知識及獨到眼光教導民眾購屋，一定會博得大家的敬佩。

（作者任職文教機構，新北市民）

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