自由廣場》盧秀燕的「空氣換新」呢？

◎ 劉哲瑋

本月二日，台中空氣又紫爆了！新市府上任後這已經不是第一次發生，然而台中市長盧秀燕似乎不太在意，發生許多事件似乎都神隱起來，讓人好奇現在是誰在擔任台中市長？

仔細搜尋盧秀燕臉書粉絲專頁可以發現，自從二月二日後，盧市長就從未在個人粉絲專頁上對空污表示任何意見。而時常以科學數據關心空污問題的中興大學環境工程系教授莊秉潔，也在二日於臉書表示「自從今年初，我就不太管中部的空污問題了。看到如漿糊般的天空，還是會心痛的。」

其實，心痛的不只教授，而是為何我們做出了錯誤的決定？前市府早訂定「生煤自治條例」規範中火生煤用量，截至二○一八年底已刪減生煤許可量五百萬噸，減少幅度高達兩成四，而年度生煤使用上限自2100萬噸降至1600萬噸。這樣的作為，讓氣象專家彭啟明於選前也公開表示「台灣空污減量第一名的市長是林佳龍」，但台中市選民卻選擇了另一個人接任市長。

同樣的，台中花博與國際園藝者協會（AIPH）針對花博權利金金額未達共識，AIPH秘書長白立福（Tim Briercliffe）一日表態，「免費入場我們就沒有收入，不符AIPH政策」，也透露希望雙方對權利金計算方式達成共識，避免走上停止台中市世界花博主辦權、雙方鬧上國際訴訟一途。更透露以往若與其他城市合作，假如方式有變動，主辦城市都會主動與AIPH協商議約，而非片面更改合約，「中市府做法非常態！」

但新市府依然故我，片面更改合約使得國際單位對台灣的誠信產生質疑，花博免費也並未帶來更多人潮。根據統計，花博去年十一月三日開幕後，平均每天吸引五萬人入園；而盧秀燕就任市長後，入園人數降至每日不到二萬人，假日也僅五至六萬人，入園人數幾乎對半砍，導致門票收入大幅下降，影響到該支出的權利金。

投票前的激情，讓大眾相信美麗的口號，喊著「貨出去、人進來、高雄發大財」、「市長換人、空氣換新」、「燕子、漢子、禿子」就能改變現狀？但事實完全並非如此，高雄市民現在還在靠幻想「感覺」好有錢、台中人現在只能靠幻想「感覺」空氣好清新、而新北人也只能夢見「非核家園」了！

（作者為臺灣大學政治學研究所學生）

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