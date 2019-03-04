自由共和國》江雅綺／解讀臉書起訴中國公司的弦外之音

江雅綺／台北科大智財所副教授

三月一日，臉書在自己公司的新聞發布網站上，公開了一則不尋常的訊息：聲明表示臉書和附屬的Instagram（ＩＧ），針對在中國推銷販賣假帳戶、讚數和追蹤者的四家公司與三位個人，已在美國以非法使用商標和品牌的理由提起訴訟。

在聲明中，臉書再三強調不會容忍造假行為，將會採取積極作為保護平台的理念與價值。這起訴訟則要求法院禁止這些中國公司和個人：一、製造行銷與販賣在臉書和ＩＧ的假帳戶、讚數和粉絲數。二、侵害臉書和ＩＧ的商標權。三、使用臉書品牌的網域名稱。

中國網軍的實力世界知名，但詳細的運作情況，多數人都僅有片面資訊。臉書這份訴狀，則提供了一個生動的側寫：以商業利益為出發點的網軍和網紅如何購買，以及被入侵的網站如何進行反制措施。

例如虛假帳戶可以透過人工，也可以透過自動化程式產生。因此，臉書和ＩＧ也同時利用自動化科技和人工，在製造假帳戶的不同階段，偵測並移除這些假帳戶。例如在帳戶註冊期，臉書會要求使用者提供姓名、生日、email和電話等個資，運用機器學習程式偵測虛假帳戶。在註冊之後，臉書會發送簡訊至使用者註冊的手機，或發送電子郵件至使用者註冊的信箱，要求使用者回覆確認。最後，臉書同時運用人工和科技工具，進一步審查經檢舉的假帳戶。

訴狀中也提到，這些中國公司不但製造販賣臉書和ＩＧ的假帳戶，同時也「大批發」將亞馬遜、蘋果、Google、Linkedin以及Twitter上的假帳戶綁在一起販售。此外，這些公司也一併販賣可增加讚數、朋友數以及粉絲數的各項服務，其中包含許多不合法的網路行銷工具和垃圾郵件。上述這些假帳戶，可分性別、地區和年紀有不同的計費方式，甚且這些公司還以臉書的區域策略合作夥伴自居，向客戶吹噓可提供「不會被臉書停權或移除的假帳戶」，收費更高於一般假帳戶。另外，在網域名稱的使用上，這些公司使用了諸如：9xiufacebook.com，9xiufacebook.cc，9xiufacebook.net，myfacebook.cc等以假亂真的網址名稱，然後在這些網站上大肆行銷上述的假帳戶和網路工具包。

因應這些以商業利益為出發點的網軍，臉書從智財權和使用者條款出發，總共羅列了九大罪狀：包括侵害臉書和ＩＧ的商標權、淡化臉書和ＩＧ的商標價值、不正當的域名搶注，以及違反臉書和ＩＧ的使用者條款等。除了要法院禁止這些公司和個人從事不法行為，臉書更要求對方賠償所有商標侵權損失（主觀故意乘三倍）、因非法行為所得利益、網域搶注每則賠償十萬美元，外加為了矯正這些不實帳戶的成本，以及賠償違反使用者條款的損失。

社群平台原本以強調素人與真實起家，但近年早已變質，網軍和網紅聲量的製造，已有一套標準的商業流程可循。臉書此次終於大動作提起訴訟，一方面，可說是回應歐美不斷加強對社群平台的監督壓力。另一方面，以侵害智財權為理由，也剛好回應著中美科技戰中，美國強勢要求中國處理智財盜竊和技術移轉的呼籲。一直渴望進入中國市場的臉書，這次針對中國公司打起官司，其中的弦外之音，值得我們多多解讀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/