自由廣場》屏東台灣燈會四點感想

◎ 鄭秀玲

今年在屏東舉辦的台灣燈會，在眾人讚嘆中，即將畫下圓滿句點。舉辦單位極為用心，首創海陸空燈區及表演活動，以地方特色、海景和環保永續為設計主軸，還有無人機燈光展演及各特色燈區的特殊造型，共吸引海內外破千萬人次遊客。此成功的燈會活動，被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，其「恆春風巢」、「屏安時光」和「竹田紀事」作品更將到丹麥展出，不愧為三十年來最美的燈會。

這次台灣燈會的成功，堪稱是地方政府推動觀光和促銷在地經濟的最佳典範，值得中央部會和其他縣市首長學習：

一、愈在地愈國際。潘縣長強調燈會主軸為「愈在地愈國際」，各燈區的主燈和副燈都由在地學生、工藝家、國際創作者共同發想，設計出能融入當地產業及文化特色的展演和造型。屏東三面環海，也是水果及糧食重要產地，以東港漁特產黑鮪魚為造型的「巨鮪來富」主燈，彰顯「騰躍昇平」主題。還有小提燈「屏安豬」和以三十萬顆蚵殼組成的「海之女神」，也極具亮點。

二、結合新科技。Intel的三百架無人機燈光展演，是此次燈會的最大亮點。其機緣是潘縣長看過二○一八年韓國平昌冬奧Intel無人機演出後，大為讚嘆，乃和團隊歷經數個月的聯繫溝通，甚至遠赴新加坡拜訪，推銷屏東的優良海陸空地理環境，才讓這家科技大廠願意參與這次展演。傳統元宵節慶加上新科技，成功吸引人潮和錢潮。

三、地方首長的用心做事。辦燈會前，屏縣府團隊曾用心去法國里昂燈節和雪梨考察，決心打造國際級燈會。跨二十四個局處，一年內通力合作了九○個工作項目，如期完成一八四件展出作品，展現驚人的執行力。而耗資五億的燈會，為屏東帶來的經濟和品牌行銷效益，無疑是拚經濟的代表作。

四、中央部會的資源分配。燈會的成功，除了屏縣府鍥而不捨的努力外，還有交通部觀光局的經費和經驗傳承，是中央和地方政府並肩合作的成果。寄語各級政府首長不分藍綠，多合作少責怪，才能有效推動市政。也建議中央政府宜將已具國際知名度等級的「台灣燈會」和各縣市舉辦的燈節，做更佳的全台整合和行銷。或可參考去年台南市政府舉辦抓寶活動的做法吸引遊客，為台南帶來逾十五億元商機。此外，除每年輪流一縣市舉辦燈會外，更可在春節至元宵節期間，提供經費補助南部縣市舉辦大型迎春活動，吸引國內外避寒的旅客，將更有效繁榮地方經濟。

（作者為台灣大學經濟系教授）

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