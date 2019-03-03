自由廣場》吳國棟批蘇貞昌 沒道理

◎ 張世賢

近日在「政經看民視」節目中，名嘴吳國棟猛烈抨擊兩度擔任閣揆的蘇貞昌，關於處理轉型正義問題的主張前後不一。但筆者認為蘇揆二○○七年及最近的發言沒有衝突，並且都很正確。

蘇揆最近答覆立委關於中正紀念堂存廢的質詢時，強調他用另一種更高的角度看待這棟建築，當時若非要利用那塊地來紀念像神一樣的威權統治者，不可能那麼快就遷走陸軍總部；又因為威權，才用人民的血汗、國家的資源來建造這棟龐然大物，今後應該繼續為國家、社會善用，他不贊成拆除。

至於二○○七年蘇貞昌首度擔任閣揆時，確實主張要「拆除威權銅像」。但是，拆除威權銅像不一定要拆除中正紀念堂，而保留該堂的龐大建築，也不一定要保留堂內的巨大銅像。這個邏輯十分清楚，大家應該平心靜氣的評論這位敢言敢衝的閣揆，避免批判過度。筆者給他按讚的這兩次決策發言，全民是否心同此理，可以在公共論壇發表高見，或由立委充分辯論後，做成足讓多數公民認為合情合理的可行決議。

矗立在台北市中心的這棟巨大建築，隱藏著一段台灣人民不堪回首的血淚史，既已用大量民脂民膏建成，好好做為今後推廣民主教育的場所，或轉為博物館、政府機關，皆可考慮，就是無須憤恨到非拆除不可，徒然製造增加地球負擔的大量廢棄物，實非已讓地球生病的這一代人所當為。

至於堂內的銅像，可以送到桃園大溪的銅像公園，也可以就地保留，作為台灣從威權艱苦過渡到民主的重要證物，一個從此可以教育民眾的不義遺址。相信蘇揆的本意也是如此吧！

（作者為退休研究員）

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