自由廣場》三件事談中國「公函治港」

◎ 葛雋

世界上有哪個國家的領導人會成天把「依法治國」四個字掛在嘴邊？唯有中國也。不過中國政府是否真正「依法治國」呢？相信大家一定不約而同的會心一笑。網路流傳著這樣一個笑話。

法學院的教授問學生：「中國最大的法是什麼法？」

學生齊聲回答：「憲法。」

「錯，」教授笑道，「中國最大的法並非憲法，而是領導的看法。」

上述笑話其實並非笑話，因為它確確實實是中共「黨大於法」、「黨領導法」的真實寫照。

香港特區行政長官林鄭月娥上台以後，「依法辦事」也幾乎成為她的口頭禪。然而有目共睹的是，香港近來發生的一系列事情，令全世界人都警覺港府辦事實在是無法無天，胡作非為。例如二○一八年三件事：一是香港警方首次宣佈取締一個合法註冊的政黨「香港民族黨」；二是香港入境處首次吊銷英國金融時報亞洲新聞主編馬凱先生的工作簽證並拒絕他入境；三是民政事務署選舉主任首次因為政見不同而取消大批人士的立法會議員、區議會議員及村代表的參選權。

最近中國政府又公開向香港政府發出公函，要求特區政府就處置民族黨一事提交報告。此事引起輿論譁然︱︱一個小小的民族黨被取締事件，何時竟然升高至「國防和外交層面」？中共領導人干預香港的內部事務，原來已經不限於「人大釋法」和「人大決定」，如今可以堂而皇之的「公函治港」了！

中共駐香港聯絡辦公室主任王志民近日稱，「香港不能成為中國安全的法外之地，憲制責任的真空地帶」。王志民的話，無非是在催促港府快快搞定「中港兩地引渡條例」，從此，中共可以名正言順地來港抓人了。

好明顯，香港實施的「基本法」，終於變成中共領導的「基本看法」。

（作者為香港退休作家）

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