自由廣場》回首德、英「和平協定」

◎ 葉俊雄

近日，國民黨多位大咖拋出「和平協議」的話題，企圖以此搶奪選票，為明年總統大選鋪路。此話題立即引發諸多爭議及質疑，蔡總統明確宣示「台灣社會不會接受任何會消滅或傷害國家主權、或者是消滅台灣民主的任何政治協議」。蘇院長也表示「英國前首相張伯倫與德國納粹希特勒簽訂和平協定，卻換來二次世界大戰」，呼籲國人務必想清楚，不要重蹈覆轍。國民黨在其官方臉書質疑政府「不要和平、只要戰爭」，這種扭曲原意的話術，居心叵測！

台灣國民當然不要戰爭，然而，抉擇的核心關鍵在於我們要的和平是真正長久的和平，而不是虛假短暫的和平。以慕尼黑協定為例，張伯倫拿到協定後短短一年，希特勒就出兵併吞波蘭，引發二戰造成生靈塗炭，大英帝國的「日不落」盛世從此難以回復。英國簽了和平協定，卻付出可怕的代價，台灣雖沒有稱霸世界的野心，但不須承受如此可怕的代價和惡果。

協議或條約的商議，必須雙方能相互尊重、對等參與，而要維持簽署後的和平，雙方更要有誠意和意志來嚴格遵守承諾。中國共產黨擅長以「和平協議」為工具進行侵略，自由廣場日前一篇投書《要當奴才請便 別拖台灣下水》列出其惡行，可作為前車之鑑。圖博在一九五一年與中國簽訂和平協議，不但未能維持其和平，反遭中國持續嚴重迫害，導致全民抗暴，達賴喇嘛被迫逃亡印度，十幾萬人民流離失所、百萬人喪生，達賴喇嘛至今仍流放國外，無法返鄉。

專制獨裁者常有迫害人民及侵犯他國的殘暴習性，台灣要和平，但不可有一廂情願的錯誤幻想。中國國家主席習近平於今年一月二日提出五點宣示，重申「一個中國原則」、「一國兩制」，但毫無意願放棄武統。近來，中國統治集團對新疆加重欺壓監控，據悉有逾百萬維吾爾人被關押在拘留營中，被迫棄絕自己的文化與宗教。中國只是以「和平協議」為餌，掩飾其併吞台灣的惡毒陰謀，國人務必以圖博和新疆為戒，才不會使台灣陷入萬劫不復之地。長久的和平、自由、民主，才是台灣追求的目標。

（作者為旅美台僑，曾任國家高速網路與計算中心主任和開南大學教授）

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