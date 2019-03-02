自由廣場》警界人事爭議有感

◎ 池文光

號稱史上最亂的高階警察人事調整，爭議拖延至農曆年前，單僅發布了桃園市警察局長黎文明調升中央警察大學校長等四案人事命令，引發譁然。

向來警察調動，都有一定秩序慣例，職務出缺，循層級由低而上遞補，人事命令，逐波整批由高階而下發布，人選考量制度倫理等因素，不像這次人事作業，單僅發表少數四案人事，媒體新聞評論警政署規劃人事作業，高層有意見，人選角力卡關，混亂戰局延續，難看。

早年一黨專政，警察受命黨政辦事，比照軍人方式管理，警政署長等高階職務，由軍方人士轉任，警察權的行使，和民意對峙衝撞，不理會民主的監督。政黨輪替後，政權民選當家作主，衝擊警察內部，歷經蛻變適應，未料從此警界逢迎依附，日趨嚴重，低階有警員所長調動，想到哪裡，就調到哪裡；高階如現任在職警察局長，緊抱政治人物大腿，多年佔著位子不走，甚至公開表態和縣市長共進退，都有傳聞，不一而足，部長所言警政人事考量操守能力，那是講給外行人聽的。

警察升遷有一定體制順序，這次刑事局長人事案，報載是行政院長屬意欽定，內政部長不同意，經多方勢力較勁而出線。警界藏不住秘密，尤其是官位職階，爭取者眾，一旦政治介入，例常升遷秩序破壞了，難免傷害了警察尊嚴與形象。

（作者現任警官，新北市民）

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