自由廣場》被遺忘的三二虎尾機場戰役

◎ 楊彥騏

前總統馬英九前往台北市二二八紀念公園向二二八紀念碑鞠躬致意時，接受訪問說到，二二八事件的平反早就已經做完了。

轉型正義不是只有發發錢、辦辦儀式，就算完結了事。回歸歷史原貌跟真相，才是完結了事，而且對事件裡經歷的人才算是尊重。

筆者在二00四年的二二八和平紀念日前夕，透過已過逝的國小恩師蘇金順老師引薦，得以認識當年參與這場事件的胡國定老先生，也才知道自己家鄉在當時爆發十分激烈的三二虎尾機場戰役，且是雲嘉地區二二八事件中，最關鍵的一場戰役。

台北二二八事件的燎火，要到三月一日傍晚時分才延燒到虎尾。當時台北消息一傳開，虎尾鬧區的虎尾座附近開始一陣騷動。根據胡國定先生的回憶，虎尾當時對這件事有相當分歧的意見跟態度。虎尾籍縣議員楊枝先生出面倡言要籌組處理委員會來控制當時混亂的局面；三民主義青年團虎尾支部的陳明崙則要力保公部門及糖廠不同省籍人員的安全；群眾則力推虎尾慈濟醫院醫師王標先生為首，佔領虎尾郡役所，奪取郡役所及糖廠警備隊已經沒有撞針的槍枝，組成民軍，並以虎尾合同廳舍為指揮所，於三月二日清晨進攻虎尾空軍基地，這就是三二虎尾機場戰役的肇始。

根據胡國定先生的回憶，被派任前線指揮官的是虎尾仕紳徐茂倉先生。由於前線作戰沒有明確的組織，據說各地前來聲援的多達二十幾支民軍部隊與組織，包括：黃清標帶領的斗六民軍、葉啟城、余炳金帶領的北港民軍、廖本仁聲援的西螺民軍、以及大林、龍巖、元長各地民軍，甚至還有原住民的高砂隊，人數有數百人到上千人不等的說法，局勢十分混亂，以致民軍領頭的還另有吳長庚先生的不同指揮系統，也因為這樣的紛爭，引發內鬨，前線後援無法供給，導致吳長庚先生遭自己人殺害。

當時接收把守機場的國軍約略只有三百人，大多是非戰鬥兵員，但是國軍配有數把機槍，架設在機場外圍的高砲塔（有人認為那是水塔）制高點上，對虎尾街鎮不斷進行掃射，虎尾耆老林金鳳女士回憶道，二二八事件前幾日，機場機關槍掃射的子彈，不斷打進街道住宅，她害怕到把家裡的所有榻榻米豎起來堵住家裡門窗。事後，聽說街上好幾個人被流彈打到。民軍只有沒有撞針毫無用處的槍械，只好用竹竿接菜刀跟電土對抗國軍，沒想到雙方竟然可以如此僵持對峙將近一個星期。根據耆老蔡崎醫師回憶，他曾被請求去搶救中彈的大林籍的民軍，這是整個虎尾機場戰役中他所知道的第一位犧牲陣亡者。

三月六日，國軍彈盡糧絕，放棄機場開始撤退，民軍佔領高砲塔，進而解放機場。這支撤退的國軍，最後全在林內鄉濁水溪岸邊悉數繳械投降，戰役得以暫時告一段落。

雖然三月八日國民政府的援軍從基隆等地陸續增援，以致虎尾機場很快攻守易位，民軍潰散，多人被捕槍斃，但是虎尾民軍攻陷機場這場戰役，卻是二二八事件裡，民軍一場重大的勝利，在當時台灣各地風起雲湧的衝突中，鼓舞了許多起義的人民，也震撼了當時的官署與軍方。這場三二虎尾機場戰役並沒有很特別明確的被載入史書或教材，卻反而蒙塵七十餘年。要不是當年蘇金順老師、胡國定先生、蔡崎醫師、楊萬發、林金鳳夫婦等虎尾耆老的揭露與協助，三二虎尾機場戰役可能將永遠不見天日，在二二八歷史中消失。

十五年後的二二八和平紀念日再重書當年歷史往事，雖然文中的耆老都已仙逝不在，但是能有幸還原這段歷史原貌、重塑真相，這才是正義，才是對當年歷經與犧牲的先民有所交待。

（作者為高中教師，雲林縣民）

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