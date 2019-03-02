自由廣場》（青年時評）台大憑什麼？

◎ 默言

日前有台大學生參與銅像爭議事件，台大校方在沉默了六日後，刻意的選擇在二二八當日發表聲明，指責學生行為是暴力、激化社會對立，更罕見的表示將依校規處理此事。台大校方的這紙聲明，不但發表日期讓人不寒而慄，更對於政治性言論毫無理解能力，更甚表示要校規處置。試問台大校方，若此事應依照校規處置，請問遭監察院彈劾的管校長及遭踢爆六十八位違法兼職的教授，校方又該怎麼處理？

日前台大學生所參與的銅像事件，任何人都知道這是在表達政治性言論，這樣的情節又該當觸犯校規所說的毀損公物嗎？何況依照促進轉型正義條例第五條：「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」如今緬懷威權統治者之遺像未能移除改名，行政及校園機關怠惰配合法規，卻反過頭來指責學生作為過激，難道呼籲依法行事也屬於過激行為嗎？

筆者更不能接受校方聲明所說的暴力及激化社會對立指控。真正激化社會對立的，其實是不願意了解歷史，又昧於良知崇拜威權象徵的人。台大作為知識份子的殿堂，竟連轉型正義ABC都不知道。二二八當日，台大學生才自發組成四六事件研討會，認真思索國家暴力及白色恐怖的歷史，台大校方竟選在同日譴責學生，如此單薄的歷史知識，更對於敏感日期的無知，讓人對現今校方的表現感到痛心不已。

若台大真有如此高的「法律良知」，如此心念「社會對立」，如此在乎「教育責任」。可否以身作則告訴學生，為什麼高居校長職位的管教授，面對兼職百萬的問題，已遭監察院彈劾而可以沉默不語。可否請台大校方告訴我們，面對學術倫理爭議的論文，可以「非正式論文」不予調查搪塞社會質疑。面對六十多位教授有違法兼職，又幾乎未受懲處，請問以上種種又教育了學生什麼？

台大校長爭議蔓延近一年，造成國家社會劇烈動盪及嚴重對立，至今我們未見台大校方有任何反省之心，更無任何改革之意。反倒是在二二八發聲明的大動作舉動，看到新校長上任三把火，面對政治性爭議立刻高舉校規尚方寶劍對準學生。奉勸管校長，自己先行得正做得直，不要只准州官放火不准百姓點燈，把台灣最高學府的格調給做小了。

（作者為台大研究生，高雄市民）

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