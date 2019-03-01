自由廣場》與石虎共存共榮

◎ 潘翰聲

苗栗縣務會議26日通過《石虎保育自治條例》草案，將力拚五月再度於縣議會審議。去年苗栗縣和台中市兩個地方議會分別退回草案，兩地議員都擔心開發會受到限制。其實，世界各地不乏野生動物保育帶動地方經濟發展的成功經驗，苗栗的吉祥物「貓裏喵」就是舊地名，台中花博也是用石虎家族來行銷，自治條例的制定不必然只爭論負向的限制，應該更正面的擬定「石虎保育計畫」，積極籌措「石虎保育基金」財源，讓石虎與地方共存共榮，像他親戚西表山貓那樣好命。

議員把草案中「公共工程生態檢核機制」當作限制來反對，並不了解這有助降低未來施工時遇到強力抗爭的風險，反而可以讓開發過程更順利。原本環評是相對於末端汙染的源頭管理，但這幾十年實務運作上，當開發案送到環評時已走了過半的行政程序，推動者通常不願因此喊停，便造成衝突導向零和遊戲而白熱化。

這項機制，在民間倡議政府推動下，一些道路工程開發，在規劃最初始階段，就和生態專家團隊進行合作，讓定線設計儘量避開生態熱點(BioTop)，或預先做好減緩衝擊的設計。苗栗卓蘭的大安溪濕地公園，當初就有發現石虎活動，但實際工程進行卻破壞了石虎棲地來做石虎造型的水泥構造，輿論抨擊導致停工時，卻已完成八、九成。現在電子民主時代的資訊流動速度很快，政治部門不能再像以前「頭過身就過」就蠻幹。

從學者的研究，石虎棲地的分布已有大概輪廓，經費投入愈多，資料就能愈細緻，土地規劃利用管理更精準。而生態檢核機制只是軟性的建議，並沒有否決權，不必當作萬靈丹有過多期待，議員也不用杯弓蛇影地封殺立意良善的輔助工具。

理想來說， 2002年《環境基本法》制定十多年來，如果各級政府確實依第十五條建立環境資訊系統，將全台灣每一塊土地都調查清楚，所有開發者就有所依循，加速環評效率、並降低經營成本和風險。位在台中的鴻禧太平高爾夫球場20公頃的擴建案，日前剛被環評委員以壓倒性的票數認定不宜開發，如果業者早知道這裏有石虎和林鵰，當然不會笨到一頭撞牆。

由於石虎只分布在海拔高度1500公尺以下的淺山地區，和人類生活圈高度重疊。這些石虎僅存的區域，應該投注經費和資源，發展出人與石虎共存共榮的綠色新經濟，而不能僅僅單向限制人民的開發權。因此縣市政府應當負起治理責任，推出「石虎保育計畫」，將民間已經頗有成效的友善耕作石虎米、協助修補雞舍、路殺通報…等，擴大公私協力的規模，並鑲嵌到縣市政府各局處的施政計畫中。「石虎保育基金」的財源，可研擬向轄區內的公共工程依比例收取，中央政府的稅金也該協助撥入，畢竟他們為全台灣保存最珍貴的基因庫，每一隻石虎的喪命，都有如博物館的一件寶物被毀那麼嚴重。

雲豹和石虎是台灣唯二的貓科動物，雲豹絕跡後，台灣獼猴因沒有天敵而過度繁殖造成農害，若石虎也跟著消失，生態多樣性的崩壞，人們最終也會因此受害。

（作者為樹黨國際秘書）

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