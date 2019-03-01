自由廣場》小英拉攏獨派 為的是擺平喜樂島

◎ 陳茂雄

近日總統蔡英文一反常態，與獨派團體接觸頻繁，關心綠營的民眾認為蔡總統是為了救選情、救民調才有此舉，而民進黨失去主流民意的關鍵在於內政方面得罪選民，不是統獨問題，因而認定蔡總統是「頭痛醫腳」。這是一場誤會，蔡總統拉攏獨派團體是為了解決「喜樂島」問題。

組「喜樂島」初期，筆者曾託林姓及陳姓友人轉告郭倍宏，成大事必須當棋手，不是棋子，後者被動的往前衝，前者則要審慎觀察全局後才出擊，暗示政局還未明朗化前不宜盲目往前衝。只是郭倍宏並沒有將筆者的意見聽進去，或許他誤認筆者是保皇黨。

之所以建議郭倍宏等機會來了才出擊，是因為蔡總統要面對三股勢力：中國國民黨是最後要決戰的對象；柯Ｐ這一股勢力盡量和解，若不能和解，就要規劃面對三足鼎立的戰略；喜樂島則必須優先擺平。站在喜樂島的立場，應該扮演棋手，等蔡總統與柯Ｐ決戰後才下子，只是郭倍宏搶先出手。

郭倍宏搶先出手，促使蔡總統必須先擺平喜樂島，而擺平的方法很簡單，只要與獨派人士建立良好關係就可完成，因為蔡總統與喜樂島的政治版圖絕大部分重疊，支持者還是會靠向權力中心。別忘了當年李前總統與阿扁總統衝突時，很多李前總統的親信快速投靠阿扁總統，最傷感情的就是罵李前總統最兇的就是他以前的親信。同樣的道理，只要蔡總統招手，很多喜樂島成員還是會靠過來的。

日本有一首詩形容要如何使鸚鵡啼：織田信長會命令鸚鵡啼，不啼就把牠殺掉；豐臣秀吉會逗鸚鵡，想辦法讓牠啼；德川家康則會等，鸚鵡本來就會啼，不妨等一段時間讓牠自己啼。織田信長不管時勢如何，都會靠自己的蠻力衝，豐臣秀吉審慎積極創造機會，成功與失敗都有可能，德川家康先穩住不敗，但機會沒來就不可能成功。

綠營的主導權在於民進黨，郭倍宏很難扮演豐臣秀吉的角色，只能像德川家康一樣等，若民進黨與柯Ｐ發生戰爭，「二虎相爭、一死一傷」，喜樂島當然就有空間。德川家康的等，或許一輩子都等不到機會，但遠比貿然出戰而陣亡好。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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