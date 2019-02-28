自由廣場》〈金恒煒專欄〉假議題「和平協議」玩完了！

「習包子」果然會賣包子，把台灣當成「統一的餡」出售，立刻轉移中國受美國打壓的視聽，同時化解反習的壓力。但貨也出到台灣，總統蔡英文硬是公開宣告「不買」，厲聲反擊下，身價大漲了百分之十。準備了三十年要選總統的國民黨主席吳敦義，不免見獵心喜，趕快抓住機會，跟著習屁股後大啖，妄圖用「和平協議」重新包裝「習包子」，目的在贏到初選的黨員票。

中國接不接受？滿不滿意呢？有趣，一則「賞」、一則「罰」。「賞」的是：「總的感覺，統一的腳步越來越近」，「罰」的是，鄭重警告國民黨：「九二共識」只有「共」中國揭示的「一中」之「識」，絕無「各表」的餘地。換句話說，「和平協議」只能「謀求統一」，沒有二話。所以「和平協議」不折不扣即「投降協議」。

跟中國／中共談和，就是投降；從古早到今天都沒變。一九四八年一月，共產黨已兵臨城下，南京「談和」空氣很濃，半生與共產黨周旋、打仗的雷震，公開說：「能戰始能和，不能戰與和共產黨談和，那等於投降。」當年國民黨還有半壁江山，且軍隊比共黨多出一倍，有劃長江而分治的可能。結果共產黨用二百條黃金買通原為顧祝同老部下的江陰要塞司令戴戒光，兵不血刃就渡江而南；所以周恩來說：打仗不必軍隊，只要有（金）條子即可。以古鑑今，聽到韓國瑜「人進來，貨出去」，不過是赤裸裸地要「條子」。不可怕嗎？

有藍營拿陳水扁當總統時也提出過和平協議來封反對者之口，然而陳水扁二○○七年提出時有三原則：中共放棄「一中」框架、廢除「反分裂國家法」、撤除對台飛彈。早在二○○五年柯林頓訪台時私下嚴肅面告陳總統「和平協議就是投降協議」，時任外交部長的陳唐山透露於前，陳總統證實於後。

老實說，「和平協議」是假議題。國民黨真要簽，請問用什麼名義？中華民國已被中華人民共和國取代了，中華民國哪有締約主體的資格？那麼能用「台灣」嗎？中國絕對不肯。退而求其次，用「兩岸人民條例」的「自由地區」可以嗎？依此條例，「大陸地區」屬中華民國所有，「自由地區」如之何與所屬的「大陸地區」訂約？何況中國絕不肯。被習包子打了耳光、將了軍，把國民黨逼到牆角，非回應不可，可憐，也只能嚷嚷「中華民國是一個主權獨立的國家」。所以，同「一中各表」一樣，「和平協議」云云也是詐騙手法。

要問的是，馬英九、吳敦義們為什麼要一再「白賊」？提「和平協議」不在訂約，目的只有一個：綁住台灣不讓脫離中國（即「反台獨」）；這根繩子其實是救國民黨在台的命根子？沒有中國，中國黨如何在台灣立足！

新任國安會副秘書長葉國興憂心忡忡：「國內外情勢嚴峻，敵人已在國內。」「和平協議」的囂於塵上，已威脅到台灣民主，為防微杜漸，「四大老」殷殷告誡蔡總統的公開信正切時弊：趁民進黨掌握行政、立法兩權的此時，國會「該立法就立法」、行政院「該執行就執行」。修「公投法」也好、推「條約締結法」也好、修「兩岸條例」也好，總之，「阻卻中國統戰、遏制裡通敵國」成為台灣消毒及保命的當務之急。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/