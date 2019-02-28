自由廣場》「你會返國參戰嗎？」

◎ 陳宏煇

報載，日前行政院長蘇貞昌答復國民黨立委賴士葆質詢「若兩岸開戰，閣揆會不會站到第一線」時強調：「若真的開戰，有支掃帚，我都拿起來，絕不投降！」

看到行政院長守土衛國的堅定決心，對比少部分人唱衰國軍戰力及嘲諷行政院長的可笑行徑，不禁讓人感嘆政治的可怕，也讓筆者對少數缺乏敵我意識的民眾憂心。

每學期第一次上全民國防教育課程時，我都告訴學生「自己的國家自己救」，但每次詢問學生：「當發生戰事時，如果你人在國外，你會返國參戰嗎？」除了偶有一、二位學生舉手之外，通常是幾乎一面倒沒有人舉手。相較於中研院去年民調結果「若中國以武力攻打台灣，願意為保衛國家而戰者的比率有七十三．七％」，雖有相當落差，卻也顯現出年輕人在經濟繁榮、民生富裕情況下，逐漸喪失敵我意識，欠缺守土衛國的信心與決心。

筆者對立委嘲諷行政院長的行為不予置評，只是如果連政治人物都不願守土衛國，那又如何奢望我們的下一代會有想要保衛自己國家的決心與意志？期盼所有的政治與公眾人物能起帶頭作用，支持自己的國家自己救的共識，堅守未來如果開戰時，即使戰到一兵一卒、即使只剩一支掃帚，大家都要奮勇殺敵的信念，畢竟沒有了國家，個人的存在也就失去了意義。

（作者現任大學教官，新北市民）

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