自由廣場》朱立倫侯友宜欠「電」

◎ 林志翰

二○一三年，超過七成的民意反核，當時的朱立倫豪氣說著，如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？

二○一八年縣市長選舉，時任新北市長的朱立倫面對「以核養綠」公投案表示，他不會參加連署，並重申核廢料必須有去處，這是台灣使用核能的基本原則。

二○一九年，志在總統大位的朱立倫大變臉，他若當選總統，願意在最高核安標準的前提下重啟核四。

再談侯友宜。去年侯友宜競選新北市長時，面對堅持反核的民進黨，不斷窮追猛打深澳燃煤電廠一案，還要新北市長參選人蘇貞昌「勇敢」講是否支持興建深澳燃煤電廠。

無論蘇貞昌說破了嘴，呼籲面對能源政策要始終保持理性，堅持有汙染就反對興建深澳燃煤電廠的主張，侯友宜不斷喊著口號坐收選票紅利；等到賴清德前院長宣布停建深澳燃煤電廠時，國民黨還是高喊要選民用選票教訓政策轉彎的民進黨！

更可笑的是，選前反對興建深澳燃煤電廠、也不支持「以核養綠」公投案的侯友宜清楚表示，沒有能力處理核廢料就不要想用核電。當自己的老長官朱立倫在核四議題大轉彎後，侯友宜說他個人並不反核，但一定要在安全的基礎上。

侯友宜現在的核四說法，跟蘇貞昌面對深澳燃煤電廠的說法有何不同？只不過，去年為了選票甚麼都反的侯友宜一副道德魔人的面貌，醜陋不輸朱立倫。

（作者為教育工作者，台南市民）

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