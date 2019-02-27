自由廣場》口湖卡澎湖 一百六十億還不來電

◎ 林基興

上週，筆者到雲林口湖鄉參與「台澎電力並聯」說明會，再度目睹民眾抗爭的前因後果。

為了調配國家能源（互通有無），諸如澎湖冬季風電多時可供應台灣，其他時間則反向資助，因此，台澎需連電纜，但電纜工程在口湖鄉卻飽受抗爭，理由包括電磁波致癌等。工程耗費一百六十多億納稅人血汗錢，歷經十多年，卻還差這「最後一哩路」（全長七十公里中的一公里多），實在可惜。

口湖鄉長林哲凌表示，居民擔憂高壓電線傷身，才不發給路證。其實，電磁波主要來源是自然界，包括光（能量強度約為電力電磁場的億萬倍）、地球磁場五百毫高斯（遠超過高壓電線的一、二十毫高斯）、人體自生電流（神經肌肉活動感應電流，如心電圖與腦波圖所示，外界電場對人體的影響千倍遠小於人自身產生的）。諸如電鬍刀和吹風機等家電，磁場可超過一千毫高斯（遠大於外界電線），其他家電如熱水瓶、電鍋、冰箱等也大於外界。

世界衛生組織第三二二號文件主張「在國際規範下，電磁波無害」。對於聯合國屬下「國際癌症研究署」宣稱的電力電磁場可能致癌，世衛該文件指出「權衡整體的證據，不足以將兒童白血病和極低頻電磁場關聯；無機制解釋低劑量與癌症有關、動物實驗不支持」，因此，不贊同致癌說詞。

事實上，世界衛生組織的規範是兩千毫高斯（二○一○年更新，但我國沒更新），極低劑量的三到四毫高斯怎可能致癌？美國國家科學院報告聲明「並沒有證據顯示低頻電磁場對人體健康有害」。英國健康防護署、國際非游離輻射防護委員會等深具公信力組織也認同。這樣「鐵證如山」的證據權重，遠勝於反對者所提論述。如果不信世衛，是否也該公平質疑所有標準（水質、藥劑…）？

台電已在口湖鄉資助三千多萬元公共建設，這是全民（交電費）對該鄉的禮敬謝意。也請鄉長與民代共體時艱，協助完工。

（作者為大學教授）

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