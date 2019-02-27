自由廣場》（青年時評）公民教育的重大挫敗

論教育部應立即要求各校撤除威權象徵

◎ 慎之

二二八事件紀念日將至，日前台灣再度發生有關拆除學校銅像事件。轉型正義最大的敵人就是時間，而有關二二八事件的責任歸屬，早在十三年前就由張炎憲教授等人進行研究，並提出結論認定蔣介石就是最大元凶。如今校園內仍有五百一十三個獨裁者銅像，若校園威權遺物都無法移除，這將才是促轉的一大障礙。

二○○六年二二八事件紀念基金會真相研究小組，由時任國史館長張炎憲教授領軍，帶領一批優秀的台灣史研究學者，對二二八事件從「事件發生對台灣的傷害」、「南京決策階層的責任」、「台灣軍政層面的責任」、「事件相關人員的責任」到相關刑事與民事責任的處理，提出了「二二八事件責任歸屬研究報告」。就近五百頁的研究提出結論，直指元凶就是在南京調兵來台鎮壓屠殺的蔣介石。

筆者認為，這是一個中國國民黨永遠不會接受答案的報告，不論找誰寫，不論怎麼論證，只要答案是中國國民黨必須負起最大責任，蔣介石是造成二二八慘案的關鍵凶手，民進黨政府怎麼論述都會被指為：藍綠惡鬥。但既然此時此刻當家的是民進黨，該做的正義平復工作就該完成，無須畏首畏尾。二二八事件已有正式調查的報告，政府早應逕行承認，加以引用，並以此為基礎拆除獨裁者銅像。

況且根據立法院通過的促進轉型正義條例第五條：「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」依法移除校園銅像完全合乎法治國原則。更何況校園內五百一十三個，占了所有銅像的六十二％，這將是公民教育的一大挫敗。二○○七年教育部就已下令各級校園機關應移除銅像，時隔十二年更應加以確實執法，清除校園的威權政治遺跡。

事實上，現今真正的威脅不是中國國民黨意圖以此挑起人民的情緒。而是中共如今已赤裸裸介入台灣校園統戰，連前總統馬英九都敢說出「中共急統我們不能排除統一選項」，這樣幾近於投共的言論。美國政府曾給蔡政府的提醒，轉型正義要擔憂的是中共操作「轉型正義與去中化連結」的統獨對立，並以此分化台灣人民，營造投共氛圍。政府應當落實促轉同時，嚴守國家門戶，萬不可讓崇高的道德議題，形成敵人最佳的舒適圈。

（作者為台灣大學研究生）

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