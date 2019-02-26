鏗鏘集》父親的安魂曲

二二八事件七十二年了，這正是當年出生時，父親已遇害，以遺腹女的身世，在母親養育呵護之下成長的郭勝華醫師的身世。

七十二歲的郭勝華與母親郭林汾，以《宜蘭頭城二二八─遺孀郭林汾的三國人生》（前衛出版）為經歷的苦難，留下見證。在二二八事件七十二年，譜成紀念的篇章。

郭章垣是一位畢業於日本慶應大學醫學部回台的醫師，二戰後在現國立陽明大學附設醫院的宜蘭醫院擔任院長，因與中國來台、官派朱姓市長有行政嫌隙，一九四七年三月，被地方駐軍、警察，在無審、無判之下，綁架、謀殺，被埋屍宜蘭頭城媽祖廟埕。郭勝華對父親的追憶就像父親的安魂曲。

二二八事件，死難者大多為父親，受難家庭均由母親承擔。在雲林土庫成長，考上高雄醫學院的遺腹女郭勝華，一九七三年畢業後，去美國行醫成家，稍後並接母親離開台灣這個傷心地。經歷日本人、台灣人，再成為美國人的三國人生，既是母親郭林汾的際遇，也是她的身世背景。

郭勝華以母親回憶留下見證。她因辦理母親移民美國依親，須台灣當局開具父親在二二八事件遇害的死亡證明書，未果。進而追索父親死亡的緣由，而追索發現父親在二二八事件死亡的真相。解嚴前夕，她曾從美國寫信給蔣經國，獲得回應，但蔣隨後不久去世。為此，她向美國總統雷根告狀，並一頭介入二二八公義和平運動，常奔走於美國、台灣兩地，為二二八事件發聲。

郭章垣醫師的遺孀郭林汾也是雲林土庫同鄉，就讀台北第三高女。兩人在東京的新婚期間，以及戰後回台任職宜蘭醫院院長的短暫生涯，留下郭勝華，也成為醫生。但母女的人生都只好選擇成為美國人。是二二八事件，是台灣人在二戰後被國民黨中國接收、進佔統治後的歷史悲劇，父親和母親的人生在郭林汾的一言一滴血中流露無遺，令人動容。

當年，台灣人在祖國的迷惘、迷障中，歡迎中華民國，成為悲劇性的開端。不到二十個月，發生二二八事件。四年後，中華民國被中華人民共和國取代。現在，中華人民共和國頻頻威嚇併吞台灣，以消滅中華民國。一些中華民國論者，不思在地新生，以「不然，我們要怎麼樣？」取悅昔日以反共為名武裝敵對的共產黨中國。

解嚴以後，每年紀念二二八。再過幾天就是了，片面的紀念，似乎只形成假期的意義。但歷史的殷鑒呢？二戰後的移入者，在中國人心目中也已成為台灣人了，從前是迷惘、是迷障。現在呢？是某種權力的惡質性或奴隸性格在和魔鬼進行交換嗎？如果不認真面對歷史，歷史會怎樣嘲笑這樣的人們？（作者李敏勇，詩人）

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