◎ 蒲奕豪

筆者自小生長在泛藍家庭，爺爺是當年跟隨過戴笠將軍的軍官。自我有印象以來，爺爺便以身為中國人自豪，痛恨日本之餘，對共產黨也像有不共戴天之仇。

一路從兩蔣時代開始支持國民黨的家人，在李登輝的本土派當政時期也曾經轉而支持血統更純正的新黨及親民黨。直到二○○四年連宋配，雖然輸給了陳水扁，但至少泛藍又統整到同一旗下。家裡收看的新聞台，也從以往的老三台一直到現在只看中視與中天。

爺爺今年已經九十六歲，對政治已不再如以往熱中，腦袋也沒有以前清楚，但還是偶爾會隨著中視或中天的政論節目罵罵泛綠陣營。令我感到不解的是，爺爺似乎沒有察覺他一路跟隨的藍軍早已不再視共產黨為敵人。

身為一個堂堂正正中國人的後代，三民主義統一中國一直是筆者不變的信念。但在這個詭譎的年代，有著這樣的信念的人卻不知道到底要支持誰。對共產黨喊打喊殺的是向來不遺餘力去中國化的泛綠陣營；曾經號稱反攻大陸拯救萬千同胞於水深火熱的國民黨目前檯面上的人物卻一個比一個還親共。

筆者呼籲，國民黨中央應該早日反思這個問題，重新揚起真正的藍旗，正視共產黨自頭至尾都是中華民國敵人的事實。如果國民黨已經徹底淪喪，淪為如一度被視為正統、最後卻墮落至黨主席出席中共閱兵的新黨般沒有黨魂的政黨，那麼國民黨內尚有良知、仍記得蔣委員長諄諄教誨的人應早日出來另闢蹊徑。

中華民國還有一群無所適從的人需要真正的藍軍帶領早日光復沒有自由、沒有民主、沒有人權，被萬惡共匪所竊取的美麗秋海棠。

（作者為工程師，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/