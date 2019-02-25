自由廣場》 打台灣？ 習帝怕怕！

◎ 愚工

中國軍隊到底幾天能攻下台灣？柯文哲宣揚的數據說是兩天，比解放軍中將、原南京軍區副司令員王洪光吹噓的三天還厲害。蔡英文總統則是說在無外力支援下，能挺過兩週。問題來了，那麼既然這麼簡單，共軍為何還不敢攻打台灣呢？很多的說法是國際的干預，才讓中共猶豫。這種說法有一定道理，但筆者認為中共軍心的不穩才是主要原因。

對習近平而言，保住位置，確保共產黨政權，遠比攫取台灣有急迫性。而「保住位置，確保政權，在軍心不穩的狀況下不可輕啟戰端」這項考慮，也是2017年中印在洞朗對峙兩個多月最終沒打起來的原因之一。否則以中國的蠻橫及軍力優勢，豈有不修理印度，藉機炫耀國威的道理。

中共在前軍委副主席郭伯雄與徐才厚以及前總參謀長房峰輝與前總政治部主任張陽領導的反習「團團夥夥」相繼落馬後，隨後涉案被查的軍中將領近四百人。試想這四百人及相關的徒子徒孫佔據軍隊的各個角落，這些人目前整天忐忑不安，不知哪一天會事發查到自己身上。一旦戰事爆發，豈有不俟機串連，「積極作亂，至少消極抵制」的道理。這種後坐力有多大，無法預估，至少習近平不敢冒這種風險。

除了軍隊，還有來自政黨、機關及知識份子等族群，再加上社會的反習反中共暗流可能匯聚，瞬間沖垮中共政權，這些都是習近平的隱憂，讓其不敢造次的原因。

（作者為台商）

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