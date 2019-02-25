自由廣場》國民黨重要？還是中華民國重要？

與一位在政戰學校堵蔡英文的老同學聊天

◎ 管仁健

在戒嚴時代的街頭運動裡，要分辨藍綠較容易。除非是刻意「打入」黨外的抓耙仔，否則藍這邊負責政治偵防的部門，會優先挑選外省人，尤其是眷村出身的外省人；而綠這邊的則會對外省人較具戒心，甚至對不諳台語的記者也都小心翼翼。

但這幾年來，尤其2016年蔡英文總統執政後，這樣的藍綠界線出現了混淆，甚至是錯置。被戲稱是「台獨吉娃娃」的各種年輕社團，除基進黨有在訓練，其他幾乎全操華語。相反的，統派團體動員的活動中，一些尤其是來自宮廟或特定「社團」的年輕人，說得一口流利的台語。

從這些現象看來，台灣僵化多年的政治板塊已在移動。當國民黨越來越新黨化，新黨越來越共產黨化時，反而變成民進黨越來越國民黨化了。無論傳統民進黨基層是多討厭「中華民國」這四個字，多麼不爽那面車輪餅旗，環境變化下，民進黨被政治板塊推擠挪移到了「中華民國守衛者」的位置。

這幾天遇到一個眷村第二代，本身也是職業軍人退休的同學，他說自己選舉，以後不會再投國民黨，更不會投新黨了。我就好奇地問他：「幾個月前你不還去政戰學校那裡堵蔡英文，抗議她砍你的18%，怎麼現在眼看蔡英文就要垮了，你反而要支持？」

他回的這段話，讓我有些意外。他說：「18%不重要，中華民國才重要。沒有中華民國，連退休俸都不會有了，還談什麼18%？現在看起來反而是蔡英文在挺中華民國，獨派在罵蔡英文。相反的國民黨面對中共，幾個總統候選人好像是搶著要去投降。大陸那邊無論誰來，我們都要把國旗收起來，可是我們去那邊，他們從來不收，這怎麼會是國民黨說的對等？退休將領整天跑大陸，跟解放軍坐在一起，這畫面更讓我反感……」

對於現實政治，我本來就不想多談，與老同學也就沒在這話題上繼續延伸，我們又談起往事了。不過當眷村第二代都開始懷疑，國民黨的這幾位總統候選人，還願不願意用「中華民國」去跟對岸交流？甚至立場比蔡英文還軟時，到底是「國民黨重要？還是中華民國重要？」或許就是讓我這位眷村同學轉向了吧？

（作者為文史工作者，著有《你不知道的台灣》系列叢書）

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