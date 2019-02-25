◎ 陳秉訓

媒體大肆報導高雄市長韓國瑜到馬來西亞簽署總金額一億元新台幣的農漁乾貨訂單備忘錄。仔細分析簽署單位馬來西亞糧食進出口總商會的背景，卻令人有不安的聯想。

馬來西亞糧食進出口總商會會長蔡寶強，他另一個身分是馬華一帶一路中心執行主席，更身兼中國海外交流協會理事會的理事（http://www.kwongwah.com.my/?p=397750）。也就是蔡寶強是中國在馬來西亞的代言人，其以民間身分推動中國的一帶一路政策（http://www.sinchew.com.my/node/1595746）。蔡寶強在去年強力批評馬國政府對中資的管制措施。對這樣的背景，加上韓國瑜就任後並無經營對馬國商務推廣的實績，且該商會也無和我國各城市簽訂備忘錄的歷史，筆者實在很懷疑這是中國政府介入的活動。

事實上，馬來西亞糧食進出口總商會主要和中國與印度做生意（http://www.orientaldaily.com.my/s/21934）。儘管該商會承諾向高雄市的農業單位採購，但實際效果如何，或是我國農產品商必須面對和中國的低價競爭，這都是未來應檢驗的。如果只是表面功夫，那中國因素在這交易中的問題，是中央政府應該審慎了解的，以免南向政策被中國的統戰政策所瓦解。

（作者為政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）

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