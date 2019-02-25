自由共和國》陳啟濃／父親與陳澄波的台灣密碼

陳澄波自畫像。（資料照）

陳啟濃／國中校長

過年前回老家整理打掃，無意間從已故父親的櫥櫃中，發現父親二張在日本時代總督府發的證書，一張是台中州工業技術員的證書，另一張是台北事務員養成的證書。分別是昭和十八年與二十年，而昭和二十年是西元一九四五年，剛好是台灣淪為國民黨統治的年分。這二張證書在櫥櫃可能躺了超過七十年，父親完全沒有使用的機會。

剛好過年前到台北，參加高中同學公司的尾牙宴，到迪化街辦年貨，逛了日本時代是屈臣氏的「1926」書店，買了「陳澄波的密碼」一書。這幾天剛看完，以前對陳澄波稍有認識，這次有機會從書中，對他的生平有更深入的認識與理解。

父親因國民黨來台灣後的失志，因為日本時代的所有聘書，新政府一概不承認，或許日本政府繼續在台灣，父親有機會成為工程師，或是高階公務人員，文武雙全的父親，可能也沒預想到，辛苦付出，努力學習得到的證書，換了政府就一文不值。

而當年的陳澄波更讓人遺憾，他的藝術天賦，加上認真學習的態度，到日本留學藝術，到中國成為教授，風光一時。卻逃離不開身為台灣人的歷史悲哀，在日本是次等的台灣日本人，在中國是被瞧不起的外國人，當時的中國人歧視台灣人，只因台灣是日本的殖民地。國家認同找不到歸屬的陳澄波，雖然也接受國民黨的到來，在二二八事件時，卻因為急公好義的心腸，讓他成為槍下冤魂。本來可以成為國際級的藝術人才，在當年國民黨鎮壓的氛圍下，生命毫無價值，台灣人更是淪為中國人的犧牲品。

原來父親和陳澄波有共同的遭遇，身為台灣人的歷史悲哀，一生鬱鬱不得志。然而父親選擇當個無言的農夫，辛勤照顧六名子女，比起熱心公共事務的陳澄波，慘遭槍決，幸運多了。但是父親終其一生，也遺留了對台灣命運的生命密碼，這同時也是許多台灣人的無奈與辛酸。

年過五十才真正發現並體會到父親為了保護我隱藏的生命密碼，當年父親沒有支持我念法律系，卻支持我進師範體系，將來當個中學老師，能過安定平凡的生活。正因為父親經歷過政權更替，證書毫無用處的辛酸，也見證或耳聞二二八事件，台灣人的傷痛，以及國民黨統治以後的高壓政治氛圍。許多像陳澄波這樣有膽識有作為的台灣知識份子，都死在前面，理想抱負都無從施展，就結束寶貴的生命了。

然而政黨輪替第三次了，台灣主體性卻還沒建立，台灣人的命運還跟中國牽扯不清。「正名制憲」雖然遙不可及，然則想到父親的愛兒心切，想到許多台灣人像陳澄波的壯志未酬身先死，台灣建國的路途，讓我的心更加熱血澎湃。

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