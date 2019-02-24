自由廣場》綠地環境與社區照護並重

◎ 屏東和平公園護綠聯盟

十六日〈如此五星級公園縣長〉一文，公部門類似草率的行政態度，也發生在屏東市！位於市區和平公園一角，已發包的七十二．六坪「中正里及華山里社區活動中心」預定興建。不過有社區居民組成「和平公園護綠聯盟」 ，希望維持都市難得的綠地環境；另一方面，市公所則反映本案為地方里長推動社區照護和里民活動之需求。這是一個社區環境的兩難？還是可以達成公所、社區、環境三贏？

歷經四次與居民協商未果，市公所在二月二十一日廣邀各界舉辦說明會。本為美事一樁，沒想到在會中未有共識的情況下，市長林恊松竟表示「工程已經發包無法不做，將擇日開工」，這番話全然背離市長選前「生態城市」的政見，更造成社區民眾對立。

本案諸多法律與行政程序疑義，包含：（一）缺少具備〈都市計畫公共設施用地多目標使用辦法〉提及「整體性計畫」、「應保留和平公園總面積二分之一以上之綠覆地」的核准條件證明；（二）公所未回應是否依前法第四條，備具「公共設施用地多目標使用計畫」向縣府申請核准；（三）公所所持法律見解顯然錯誤：其認為〈屏東縣公園自治管理條例〉已授予興建權限，排除前述〈多目標使用辦法〉之適用。（本案質疑詳請請見：https://goo.gl/rwxFBu）。

縣府與市公所推動社區照護立意良善，但市公所有「社區活動中心」必要興建的評估數據嗎？公所應說明社福資源盤點情形，包含周遭公共空間使用情形（如社福館、老人文康活動中心、學校等）、公部門現有資源運用是否充分，若仍有需求，除了說明必要興建的評估數據，也要依法備妥資料，向縣府申請使用計畫獲准後，才能宣布動工。

公園是依法留設的公共空間，除了提升市容景觀、增進市民休閒空間，也有助於減緩都市因建物環繞所造成的悶熱。綠地環境與社區照護政策一樣重要，如同紀錄片導演柯金源所言︰「這一代人做決定的時候，要能思考後代生活、健康問題︱︱現在就用完了，以後你的子孫怎麼辦？」我們呼籲屏東市公所，共創環境、社區、公所三贏。

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