自由廣場》小英沒有回頭路

◎ 陳喬琪

二○一六年，以改革為主的政見，吸引超過一半的選民選擇了蔡英文總統。然而經過兩年多，改革的路似乎崎嶇難行、困難重重，尤其是軍公教對於年金改革的抗拒，似乎比預期嚴重，從最近南部某高中名校的英文教員，用不雅的英文字眼暗批現任總統，可以看出其不滿。司法改革與轉型正義的工作也沒有多少進展，唯一感到安心的是，鞏固台灣與美日歐盟的友好關係，也力抗中國的各種威脅。

度過了地方選舉的挫敗，在國際嚴峻政治形勢中，二○一九年二月蔡總統宣布要競選連任。這或許是安定社會的一種做法。台灣目前需要的是安定的情緒與力量，讓因改革而現實生活或心理上受到衝擊的人穩定生活。

蔡總統這兩年多的表現，顯示她缺乏群眾魅力，譬如：她無法滔滔不絕的即席演講以討好群眾，作風保守，不會大膽用人。但是她的漸進式改革，比較不會造成社會重大紛亂。雖然改革工程在短時間內不會看到效果，也還沒有時間說服選民，這樣的改革，可以讓國家長治久安。

假如沒有執行改革的話，社會是否可以安定一些，看起來也不一定如此。譬如：年金政策不改的話，幾年後政府就必須面對財政危機，屆時社會的動亂一定非常嚴重。另一方面，中國一直在利用各種方法干擾台灣社會的安定，改革工作更有機會讓中國煽動反對勢力，引發社會騷動。唯有堅持自由民主的台灣主權意識，才能對抗中國的騷擾。

改革沒有回頭路。繼續改革就必須連任，而連任的路上最需要的，就是將所有擁有台灣意識的人民，包括支持台灣獨立的群眾，糾集起來一起努力。

（作者為馬偕紀念醫院精神部主治醫師、兼任教授）

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