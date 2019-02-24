自由廣場》古巴的憲法公投與同婚

◎ 馮建三

近幾個月來，為了全民公投與同性婚姻權益等議題，台灣已有一些討論，但似乎沒有念及與台灣同樣是島國的古巴，其實剛好也有相同的進展。二十四日古巴就要舉行新憲法的複決公投，我們不妨瀏覽一下過程。

去年古巴國會成立特別委員會起草新憲法後，從八月至十一月，先讓十六歲以上的公民九百萬人討論，總共辦理了將近十四萬場規模不同的會議，參加者身分主要是一般公民與工會成員，各約八萬與四萬多人，農民與高中生各三千多次，大學生集會則辦理了一千五百次。

通過這些應該還算是普遍與密集的研讀與討論，古巴人提出了第二份憲法草案，與第一版比較，總計修正了一三四項條文（佔總條文的五十九．八％），另增加了二項條文，三項條文完全移除，完全沒有更動的條文佔了三十八．八％。在這段三個多月的諮詢期間，如外界所預料，討論最多的條文就是同性結婚的權利。

第一版憲法草案的第六十八條，行文是「兩位依法有權的人，可以志願結合」。這個繞過性別的文字，引來古巴某些教會反對，提意見的人超過十九萬（佔提意見總數者的二十四．五七％），但僅佔參與諮詢人數的二．二五％。他們當中的大多數人認為，應該恢復古巴現行憲法的用語，「婚姻是一位男人與一位女人志願建立的結合關係」。

經過修正之後，第二版也就是今日要投票的憲法條文，已經改成第八十二條，內容不再定義婚姻，而是使用性別中性的用語「配偶」，並說婚姻「是家庭組織的形式之一」，亦即未來仍有同性婚姻的立法空間，並且承認今日的古巴家庭有多種形式。這個版本另有規定，要求國會必須在兩年內再向民眾展開諮商工作，創制新的家庭法，其中就得定義婚姻，該法且須公投才能生效。

在古巴倡議LGBT權益最力的人是瑪麗亞（Maiela Castro Espin），她也是國會議員，父親是古巴前總統。在憲法草案第二稿通過之後，她旋即講演，表示她認為新條文事實上對於婚姻、人和人的實際結合與家庭，提出了更為進步的概念，她對古巴人繼續溝通的效能很有信心，表示出路已在眼前招手。

（作者為政大新聞系教授）

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