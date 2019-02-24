自由廣場》最後的領土野心？ 一代人的和平？

◎ 楊服平

一九三八年九月二十九日的慕尼黑，對於某些人來說是天大的喜事，因為歐洲簽訂了一項重要的「和平協定」。慕尼黑協定滿足了納粹德國希特勒聲稱的「最後一次領土野心」、實現了張伯倫在機場揮著「這整整一代人的和平」，也完成了蘇台德地區部分日耳曼民族回歸「偉大的祖國的夢想」。然而，一個打著和平旗號的協定，卻成了納粹侵略的養分，並在不久之後催化了第二次世界大戰。台灣，會成為一九三八年的捷克嗎？

當時捷克有著不俗的軍事工業實力，也和法國有著互助的協議，然而捷克就在這樣一個看似內有實力、外有強援的情況下，在簽訂完慕尼黑協定的隔年，讓納粹在不費一槍一彈的情況下，輕鬆接收捷克全境。這樣巨大落差的轉折有多種原因，英法的出賣固然關鍵，但全體自由世界的人民以為德國不可戰勝，相信了張伯倫等人唱衰本國的言論，更是直接的原因。

歷史已經證明，姑息並不能阻止獨裁者的野心。中共的領導人已經廢除了任期的限制，新疆的集中營、西藏的殘酷鎮壓、香港的逐漸喪失自由，都發生在我們面前，端看自己願不願意張開眼睛看見。事實上，台灣比起當時幸運很多，我們不像是一九三八年的捷克，更可能成為那個永不向獨裁者投降的邱吉爾。歐洲議會已發表聲明支持台海的和平、美國政府也不停地與我國增強各式國防的武力，我們不應該對局勢感到如此悲觀，我們應該勇於承擔這個「守下侵略第一擊」的重擔。

每個人選擇守護台灣的理由或許不同，但正如國軍微電影天菜大兵最後口白所說的︰「也許每個人守護台灣的答案都不盡相同，但重要的是，你思考過了」。只要我們願意，台灣不會成為不戰而降的捷克。

（作者為志願役軍人）

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