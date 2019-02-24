自由廣場》製造成功模板的迷思

◎ 沈政男

有高中生發起連署活動，要求校方「勿在學測成績放榜後，主動向媒體告知學生成績，並應拒絕相關訪問」，理由是「避免製造『成功』模板」，如果這樣的說法可以成立，是否校方往後也不應在校隊出國比賽拿金牌，或者學生獲得其他光榮事蹟時，召開記者會公告周知，以免也製造另一種「成功模板」？

事情不是這樣看的。在現代社會，辦學競爭激烈，校方為了讓社會大眾了解辦學成績，當然必須藉由媒體傳達學生的優秀表現，而學測滿級分只是優秀表現的一項，其他像運動比賽、才藝表演、科學競試，甚至好人好事，都在宣傳範圍，而這些同學的優秀表現，不論是獲得世界甜點比賽冠軍，或者為了幫助癌症患者而捐出頭髮，都是成功的一環，絕非獨鍾升學考試成績。

隨手搜尋網路都可發現，美國高中畢業生透過媒體分享如何進入常春藤名校的經驗，比比皆是，難道美國也是一個標榜升學主義的社會嗎？當然不是，而是媒體不只報導學生的學業成就，也報導運動、才藝與其他優異表現。同理，如果台灣高中生不想讓公布學測滿級分變成「成功模板」，那麼該做的是，要求校方多多公布學生其他優秀學習表現，而非禁止校方發布升學金榜。

發起這項連署的高中生也說，「媒體嗜血，經常藉此機會挖學生隱私來衝高點閱率」，這是一竿子打翻一船人的「模板說法」，事實上不少媒體不只報導滿級分同學，也訪問重考進步的同學，或者捨棄名校而選擇附近大學就讀的同學，而這些報導都可激勵正在準備升學考試的人。

學習與媒體互動，本來就該是學校教育的一環，學生時代學會與媒體互動，將來出社會隨時都用得著。媒體不是洪水猛獸，而是開向社會的一扇窗，高中同學切莫拒絕了與世界對話的一次機會。

（作者為醫師）

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