自由廣場》終結升學主義神話

◎ 周玉娟

二十五日學測即將放榜，一群高雄中學和高雄女中的學生，自主發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署運動，短短時間引發熱烈回響與各界人士紛紛響應。

以往學測後總會出現大篇幅報導滿級分學生的新聞，無疑是助長升學主義分數至上的歪風，甚至出現代打受訪的烏龍事件，實不可取、也不應鼓勵。

城鄉學校的學生素質原本就有落差，原生家庭的社經地位也有決定性影響力，然而都會區明星學校因先天條件較優，而藉助媒體閃閃發光，一般或偏鄉學校卻得承受外界質疑辦學績效差和教學不力的污名，實乃有欠公道公義，一場起跑點有差異的比賽，怎能公平？

「萬般皆下品，唯有讀書高」的迂腐觀念早該破除，只要肯努力，行行出狀元，何苦用滿級分框架將學子掐得喘不過氣，完全忽略無視自己原有的興趣和潛能，等到哪天猛然發現「這不是我想要的、走偏路入錯行」，多元學習自我實現的黃金時期無情流逝，造成白白浪費人生大好時光，得不償失。

我很敬佩這兩所學校校長勇於承擔的精神，願意承諾不再主動發出採訪通知、不再主動將學生成績或錄取結果資料洩漏給媒體。真心希望這股教育清流，能夠漸次擴及其他學校，讓所有考生能以平常心看待個人努力的學習表現，並靜心沉著的準備備審資料和複試關卡。

（作者為退休校長）

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