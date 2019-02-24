自由廣場》怵目驚心兩次二二八

◎ 施明雄

台灣發生的兩次二二八殘酷屠殺事件，我都親身臨場感受過悲慟的巨痛。

一九四七年二二八，國民黨軍在台灣的大屠殺，那時筆者八歲，我們兄弟幾人居住在高雄火車站前，房門正對火車站出口，事變時，Ｋ黨軍隊佔據火車站陽台，架著機關槍，而青少年學生大多是十七、八歲，因目睹中國軍人戳殺台灣人，憑著英勇的血氣，持著陳舊步槍攻佔火車站，反抗Ｋ黨軍的殘暴屠殺，但都無法挺進逾越機關槍的射程，有好幾位學生壯烈犧牲，英勇的學生依舊前仆後繼地勇往直前，那些都是台灣人勇敢的英雄英靈！

事變後，清鄉時，更多的台灣青年被軍隊卡車押到火車站前三角公園空地，公開執行示眾的槍決，殺人前還敲鑼打鼓吹喇叭叫人觀看，歹毒殘酷的情景，真是讓人憤恨難忘。

然而獨裁極權的蔣家暴政者在三十三年後的一九八○年，又再次殘忍地演出另一次悲慘的二二八。

現今的寫史者，都說高雄美麗島事件大審是在一九八○年三月一日開始，其實不是，早在二月二十就登場了，首日八名軍法二條一死刑起訴的一一亮相供國際新聞拍照，然後先調審一些按照自白口供指認高雄事件是預謀製造動亂的，但一位名叫陳福來的參與者當眾翻供，他說當天的遊行是慶祝世界人權節，法庭上陳列的長木棍、鐵條都不是美麗島雜誌社擁有的，陳福來的翻供，使美麗島事件大審進入高潮，那時聽審的家屬座位早就安排好，我和大哥每天和呂前副總統的大姊秀緞姊坐在一起，每星期四庭審後，都會到台北市內被告家屬的家中舉行家庭禮拜，並報告和親人接見時的情況。

二月二十七日下午開完庭，我和大哥說要回高雄看妻兒家人，但歷來神經離奇靈敏的大哥卻說：「明天是二二八，不要亂跑。」因為那些日子，常常有留平頭操著有些腔調台語的青年，假裝手腕腳踝扭傷來給大哥診療，還問東問西，大哥處有四個大男人，而且家中備有木棍、棒球棒，門外更有警察監視。

翌日二二八照常開庭，午休後開庭不久，突然有兩個穿軍便服官員匆匆忙忙進來，其中一個在審判長耳邊說話，十幾分鐘後，審判長拿起木槌，在桌上用力敲了一下，大聲說：「停止開庭，被告還押。」

等獄卒押走被告，審判長才嚴肅地說：「林義雄家發生命案，林太太等一會兒有專人送妳回家，發生命案事件，禁止家屬向被告提起，避免被告在獄中情緒不穩。」

那天時任林義雄律師秘書的田秋堇姊跟方素敏（義雄嫂），一起來開庭，兩人聽到噩耗如遭雷擊，周清玉等女家屬即刻俯身撫慰。

當天晚報和電視新聞即時播報，美麗島事件被告林義雄家中大慘案，林母、雙胞胎女兒慘死，大女兒奐均被刀刺殺七、八刀不死…，這惡毒殘暴的消息轟動全世界，真是又一次的二二八。

後來在林奐均夫妻回台灣傳教的回憶錄中，我看到她這樣寫著：「一九八○二二八那天我放學回家，一個陌生男人來開門，尾隨我進入房間，在我不自覺地側一下身，這個陌生人就拿刀刺殺過來，剛好背上的書包擋住刀子，那是來自上帝的旨意，不然第一刀一定使我當場斃命，之後，他又朝我砍了七、八刀，然後聽到阿嬤開門叫我的聲音，那個人終於轉移目標…。」

二二八悲慘的史事，怎不永留台灣人的心坎。

（作者為政治受難者）

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