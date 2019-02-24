自由廣場》人生滿級分？

◎ 林麗珊

每年大型升學考試，尤其參與人數眾多的學測、指考考場外，往往滿佈各家不同記者守候，考生的膠著、家長的焦慮、補習班的搖旗吶喊，都讓這一齣大戲飽受關注。

在升學主義的社會氛圍下，對於滿級分的崇拜、對於明星學校的狂熱，把學生對於成功的定義投射在好成績的框架下，殷切期盼的家長、想要維繫優秀傳統的名校、南陽街林立的補習班，讓學生學習的時間與壓力無限延伸。

在年復一年高分神話故事腳本中，我們往往可以看到各式各樣的標籤，「美女滿級分生」、「清寒家庭學生努力翻轉命運」、「滿級分醫科生」，極盡所能的刺探當事人的隱私，在新聞報導的再現中，滿足大眾獵奇的凝視，同時一再複製成功的神話，塑造讀好書就有光明未來的美好想像，可是事實上，在快速變遷的現代化社會，幾乎沒有一個科系不受到挑戰，也對這個世代的大學生帶來更多的衝擊。

這是與筆者同齡台灣學生常常面臨的困境，求學生涯中，在緊迫的課業壓力之下，從來沒有人鼓勵學生獨立思考、探尋自我與社會的關係、發展更多元的可能。然而升上大學，自由選擇的通道門戶大開，必須承擔的壓力也來得非常快，也因此引發了大學生各式各樣的焦慮。

關於「想要成為一個什麼樣的人」這個課題，才是對於一個人的人生至關重要的抉擇，而我們的教育體系更應該教育下一代，認可各式各樣的人生追求，勇於探求不同的人生道路，這也是多元入學方式的積極意義。

（作者為台灣大學大學生）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/