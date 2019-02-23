社論》守護自由選擇的權力

一月初，四大老公開呼籲：請蔡總統放棄連任，公開宣布只做一任。當時，蔡總統回應：誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。一個半月之後，接受ＣＮＮ專訪時，蔡總統首度表態：任何一位現任總統都想要為國家奉獻更多心力，希望完成任內所有計畫，這是很自然的事情。尋求競選連任之意，可以說溢於言表。

蔡總統表態尋求連任之前，ＡＩＴ公開表態不支持獨立公投，形同為「維持現狀」背書。目前看來，黨內挑戰似乎不成問題，只不過，內部的寧靜也未必是好事，因為這個現象可以解釋成蔡總統德高望重，也可以解釋成潛在挑戰者對二○二○更悲觀。二○二○，對民進黨是一場硬仗，不僅是該黨的共識，也是社會的氣氛。二○○八，謝長廷扛起陳水扁的擔子，二○二○蔡總統可能要扛起自己的擔子。

反觀，國民黨方面充滿樂觀，四個太陽爭先恐後，個個認為初選出線，二○二○穩操勝算。不過，老面孔的小圈子競爭，會演出甚麼內鬥內行的戲碼，以及會引起何種社會觀感，可能是個變數。與此同時，韓流繼續造神，是否可能變成程咬金，也讓國民黨這一邊的劇情充滿不確定性。更何況，柯文哲的奇幻之旅，還有別的想像空間。

一一二四，國民黨獲得天上掉下來的禮物，並非自己改頭換面、勵精圖治，而是社會瀰漫著討厭民進黨、教訓蔡總統的情緒，主要原因在於年金改革、一例一休、同婚立法等議題及操作，未獲社會大眾認同。尤其是，年金改革、一例一休攸關民眾切身利益，其所引起的剝奪感，無法從黨產歸零、轉型正義等獲得彌補。於是，在各種議題的共伴效應下，完全執政灰頭土臉，國民黨成為賭爛票的票桶。迄今，國民黨沉浸在意外大勝的亢奮中，將延續馬英九路線的主張視為主流民意，對小英政府的改革、正義、進步繼續杯葛，選民在二○二○買不買帳？

儘管民調持續低迷，蔡總統依舊信心滿滿，民調是死的，人心是活的。剛從二○一六打了漂亮一仗，自認在改革、正義、進步做對的事，事隔兩年就要她放棄連任，顯然有違政治人物的權力意志。一一二四吃了悶虧，想在二○二○重新確認自己的政治正確，反而是政治人物的人之常情。假使二○二○扳回一城，一一二四的陰霾一掃而空，小英路線繼續向前挺進，去年敗選後減緩的施政，可望因為民意加持而重新上路。但也必須警覺到，萬一馬失前蹄，則遭到民意否定的，將不只是蔡總統本人而已，連帶地從維持現狀到改革、正義、進步等，都將被勝利者論述成背離民意，從而使台灣走上另一條截然不同的路線。

回顧歷史，民進黨第一次執政，立法院朝小野大，施政備受阻撓，連軍購案都遭殃。第二次執政，難得完全執政的大好機會，一副好牌卻打到今天的零零落落，不論二○二○結果如何，就現在而言已屬驚險萬分。二○一六，台灣人民跨越藍綠鴻溝，一舉讓民進黨國會過半，完成不可能的任務。以目前公民浪潮消長的情況來預估，二○二○民進黨要再完全主導立法院，機會不會是零但也大為降低了。民進黨完全執政的好景不再，一種可能是像第一次執政那樣朝小野大，即使拿下政權許多政策做不到就是做不到，另一種可能是像馬政府完全執政時期那般，在野的民進黨只能狗吠火車，而追求中華帝國夢的習近平絕對不會放過趁虛而入的謀台機會。

民進黨兩次執政處境不同，上次最後連台美夥伴關係都搞砸了，導致台派腹背受敵；這次面臨北京更大的統戰與武嚇，台美的夥伴關係則益加緊密，台灣且被肯定為印太戰略的民主典範。這是蔡總統的主要成就，自然也是她的機會之窗。台灣是個自由國家，目前的選擇卻相當有限，所謂「場所的悲哀」，至今猶是。二○二○，選擇一種確保未來有更多自由選擇的結果，乃是國民兩黨或其他政治勢力的賽局之外，二三五○萬人必須長線思考的大哉問。問題在於，在僅剩的一年時間內，蔡總統要如何說服多數國人：自由選擇的權力亦屬切身利益，而且她是守護自由選擇的不二人選。

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