自由廣場》夜宿實境秀可以休矣

◎ 黃捷

韓國瑜自上任以來，不僅就職當天就不忘本的夜宿十全果菜市場，過沒多久，也夜宿大寮永安兒童之家，體察偏遠與弱勢族群，這個月更是親至彌陀，視察捕撈養殖漁業，也藉此與漁會了解漁民在捕撈作業與漁產販賣的困境所在，同時預告下一站即將拜訪運將家。而高雄市府的局處首長，也展現了韓市長的精神，環保局長袁中新夜宿興達電廠與大林蒲，之後也會去住林園工業區，教育局長吳榕峯更是遠赴六龜跟茄萣，了解地方需要。

早年蔣經國常常下鄉訪察，馬英九的Long Stay，更是把夜宿精神發揚光大，豬農家、八八風災永久屋、核三廠、軍營、烏日溫泉，都曾經是他住過的代表作。就連柯文哲，也曾夜宿社子島，深感當地的交通不便，並加速解決地方上遇到的問題，展現效率。

只是，身為行政首長，夜宿的意義應該是象徵性的向民眾宣示解決問題的決心，如果變成一種常態，事前的維安、布置、相關聯絡，不僅會使基層公務人員疲於奔命，老實說實質意義也不大，身為首長，地方的第一線行政人員的即時回報，應該才是他們了解問題的來源，更何況地方也還有民意代表，一定都會即時將地方的需要傳達給市府。

再者，夜宿對這些長官的體力精神，更是一種急速的消耗。韓市長就因為夜宿後體力不支，缺席了主持市政會議，而局長們更是因為夜宿，而無法在市府辦公，許多事情就此延宕，相關人士要找局長們討論市政問題，也因為局長的夜宿行程，而被迫延後。如果因為非正式公務的夜宿，造成在原本市政公務上的負擔與處理公務的窒礙，反而是倒果為因，在行政體系上產生更多問題，也無法真正及時解決地方問題。夜宿是否真正有解決問題，或是反倒成為地方上的「夜襲」，淪為韓市長爭媒體版面、作秀的話題？我想這是韓市府應該正視並好好思考的議題。

（作者為高雄市議員）

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