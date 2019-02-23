自由廣場》老師 有問題

◎ 張國財

嘉義高中的開學考試，二年級英文科引起外界不小的批評聲浪。命題的張姓老師的回應是：考題為測驗單字comments的詞性、意思，故設計一情境入題，最容易聯想到的就是政治人物，出題動機並無政治立場，沒有汙衊國家元首的意思…。

敢做不敢當也就罷了，話，還愈描愈黑！為測驗單字comments的詞性、意思，很好啊！設計入題情境是speech，OK啊！最容易聯想到的就是政治人物President Tsai，也合情合理啊！但是，為什麼硬造englishit這個字？為什麼是silly，不是同樣ｓ開頭、五個字母的smart或sharp？將President Tsai跟shit及silly很自然地聯結在一起，說「沒有汙衊國家元首的意思」可能是真的，因為，出題者個人主觀上可能根本早已認定President Tsai就是shit、silly，這麼真實貼切的描述，那是無的放矢的汙衊？至於一方面說「最容易聯想到的就是政治人物」，另一方面又很巧合地躲躲閃閃說「出題動機並無政治立場」，就很難自圓其說了——或許，跟滿腦子政治，卻喊政治零分、經濟一百分的韓國瑜一樣吧？又或許，嘉義高中教英文的張老師看蔡英文又是shit、又是silly，跟蘇東坡看佛印像一坨牛屎、佛印看蘇東坡像一尊佛，其中一樣充滿了哲理吧？

話說回來，張老師的誇張言行，如果只是出自個人形塑的立場，問題還不大；如果是正統、正式教育體制下，自然而然就會塑造出來的產品，是如假包換的「教育症候群」，那背後所凸顯的教育之病，問題就大了！

眾所周知，教育體系是保守的，師範教育體系更是保守中的保守。在當年課堂上怎麼學，以後講堂上就怎麼教的因果下，老實說，會出現張老師這樣的考題，其實一點也不讓人意外！講赤裸也講難聽一點：許多站在講堂的老師，腦袋之醬缸、思想之頑固、觀念之迂腐、超然判斷能力之欠缺，愛之就民族救星、世紀偉人，恨之就shit、silly的，其實是比坐在底下的學生還更需要教育的！（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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