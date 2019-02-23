自由廣場》一中和平協議？

◎ 姚中原

台灣與中國是兩個完全不同的政治實體，即使未來雙方有意協商，解決諸如「撤除對台飛彈」、「推動軍事交流」、「籌設軍事緩衝區」或「檢討雙方長期軍事對峙」等議題，都不是一件容易的事。

換言之，未來即使國民黨有執政機會，且希望與中國簽署「軍事互信機制」或「兩岸和平協議」，最大阻礙仍是在「一個中國原則」問題上。

中國領導人雖多次公開表示，願意接受「九二共識」作為與台灣在經濟、社會及文化方面的交流基礎；但不表示未來也會同意在「九二共識」基礎上，與台灣協商高度敏感的政治或軍事問題。

檢視中國對台事務各階層領導人的公開談話，從未見其主動提出以「九二共識」作為解決兩岸重大政治爭議的基礎。反而，北京政府堅持以「一國兩制」、「一中原則」處理台灣主權問題的立場，從未有讓步或妥協空間。

長期研究中國問題的美國學者謝淑麗（Susan Shirk）曾公開表示，歷屆中國領導人在「台灣問題」上，都有一定的堅持信念；因為任何一位國家領導人，如果敢在「一個中國原則」上讓步，他個人將可能面臨政黨同僚、控制聯盟和軍方系統的嚴重撻伐而下台。

馬政府執政八年期間，兩岸高階退役將領看似交流頻繁，但只要進一步涉及「兩岸軍事交流」的官方正式訪問，即無法順利推動。根本原因就在於，中國當局不肯承認「中華民國」且對「一中原則」從沒有模糊和鬆動過。

簽署「兩岸和平協議」，涉及台灣主權、國家尊嚴、社會共識，以及人民總體意志，絕不是國內任何一個政黨說了就算；尤其在中國從未主動釋出善意之前，即拋出此一敏感的爭議性議題，極為不智。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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