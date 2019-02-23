自由廣場》逐臭夫與籠中鳥

◎ 李笑佛

有一次我去韓國旅行，和一位華裔的韓國導遊聊天。

我問導遊：「南韓有沒有人想逃往北韓？」

導遊回答：「有！」

我很訝異：「誰？」

導遊答：「通緝犯。」

我哈哈大笑，再問：「那麼，北韓有沒有人想逃往南韓？」

導遊回答：「當然有！」

「哪種人？」

「全國人民！」

這次國際人權組織「自由之家」（Freedom House）評比世界各國自由度，南韓八十三分，北韓只有三分，足足差距八十分。

台灣的自由度九十三分，中國只有十一分，我們也足足領先中國八十二分。奇怪的是，台灣內部有一些什麼「愛國同心」、「藍天」的份子，以及一大堆「中」字號的媒體，一天到晚要我們心向那個自由度只有十一分的專制極權國家，真所謂「海畔有逐臭之夫」！

那個自由度只有十一分的中國，他們的證監會副主席方星海最近語出驚人，勸西方國家說：「你們的民主需要改革。」

這讓我想起一個寓言：一隻鳥籠裡的鳥，對著在天空飛翔的鳥說：「天空的秩序，都是被你們破壞的！」智利的名導演也是詩人亞歷山卓．尤杜洛斯基（Alejandro Jodorowsky）說得更貼切：「在籠中生長的鳥隻，總認為飛翔是一種病。」

最近中國國民黨的「太陽」們紛紛表態要和中共簽「和平協議」。難道蔣介石的經驗、圖博（西藏）的下場，他們不知道嗎？不會記取歷史教訓嗎？

答：他們當然知道，就是因為明知而故犯，這樣才能交心輸誠呀！

難道他們不在乎台灣人民不買帳嗎？

答：他們看準享有九十三分自由度的台灣人民不太珍惜得來不易的民主自由，有企業主說「民主能當飯吃嗎？」而響應「能撈就撈，能混就混」的人也可以當選市長…。九十三分的自由人，正在逃避自由、賤賣民主，所以國民黨的太陽們何樂而不向北京交心表態？

（作者為大學退休教授）

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