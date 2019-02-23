自由廣場》人進來等於錢進來？

◎ 劉振乾

普吉島上遍布「出租車」、「美味新鮮」中文看板，就像身處中國某處。普吉島旅行導遊協會會長貼布巴姆倫從三年前就致力於取締無資格的導遊，當初中國的旅行社派出無資格的中國人導遊，如今則是泰國人助紂為虐，甘願做替身當無資格的導遊。

至於那些有資格的泰國導遊，則組成團體，要維護讓他們有工作的中國的旅行社的權益，使貼布巴姆倫搖頭嘆息「賣友求榮」，也讓人見識到在泰國社會，中國的影響力有多大。去年有一千萬名中國觀光客，中國觀光客已是連續七年占第一名。

如今普吉島已深深感受到來自中國的威脅。由中國的旅行社主辦的「超低價格旅行團」是禍首，到普吉島的八成中國觀光客都是參加這類旅行團。由沒有資格的中國人導遊把中國觀光客帶到特定的餐廳與特產店消費。貼布巴姆倫說明：「這種店過去是泰國人經營的，如今卻由中國人取而代之。也就是所謂一條龍的經營方式。因為有回饋，旅行社還有賺頭。」

付款又是「支付寶」、「中國銀聯」等，肥水不落外人田，貼布巴姆倫說：「儘管地點是在泰國，但是只有中國賺到錢。」

「人進來」是沒錯，但是泰國正是台灣三年前中國觀光客「氾濫成災」的翻版。

（作者為退休工程師）

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