自由廣場》李銳的中國夢

◎ 鄧鴻源

中共元老李銳日前去世，其女兒李南央表示，希望父親去世後，「跟隨旗手、擁戴領軍人」的文化在中國也永遠走入歷史，只需追隨自己心靈召喚、為了個人利益和尊嚴，為了自由自在地思想和表達，努力堅韌地做自己能做的事情。

李銳當年認為共產黨為國為民，所以才加入，但是後來黨並沒有落實憲法的民主法治，讓他很失望。這樣忠心耿耿且有民主思想的黨員，在中國可能很多，只是很遺憾，其民主法治都沒有實行，以致貪腐橫行，抓不勝抓，引起廣大民怨。

如果中共也能效法歐美國家或台灣，推行政黨政治，落實憲法賦予的民主法治與言論自由，讓各級民代與縣市首長由民眾直接民選，讓政府受到合理監督，則貪腐情況將有效改善，國家力量與形象也勢必大幅提升。

此外，一個自由民主的中國，對台灣民眾也比較有吸引力，畢竟自由民主已經成為台灣民眾的生活習慣之一，相信中國民眾也喜歡有這樣的生活方式，否則有許多民眾受地方官的壓榨，常敢怒不敢言，只能上訪，這絕非一個正常國家所該有的現象。

除了自由民主外，也應有法治與人權，才能在讓民眾享受自由民主時，也有法律可以規範，有人權可以保障，這才是一個現代化進步國家應有的共同特徵。

（作者為大學教授）

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